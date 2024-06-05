Глава АвтоВАЗа раскрыл размер инвестиций в новую Lada Iskra
Объем инвестиций в создание нового автомобиля Lada Iskra оценивается в 23 млрд руб., старт производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Его слова приводит пресс-служба компании.
«Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды — в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым», — сказал Соколов.
По его словам, на данный момент АвтоВАЗ завершает отладку производства, доводку и настройку всех систем автомобиля. «Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!» — добавил он.
Ранее новинку презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ее название Соколов впервые озвучил на ПМЭФ в 2023 году.
АвтоВАЗ позиционирует Iskra как бюджетную модель в линейке Lada между семействами Vesta и Granta, но пока не раскрывает ее стоимость. Дилеру прогнозируют цену на новинку АвтоВАЗа в минимальной комплектации выше 1 млн руб.
В АвтоВАЗе отметили, что в ходе проектирования Lada Iskra была «локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей». Работа над автомобилем началась до начала военной операции на Украине и продолжалась после ухода концерна Renault из России.
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