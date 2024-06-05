Глава АвтоВАЗа раскрыл размер инвестиций в новую Lada Iskra

Объем инвестиций в создание Lada Iskra составил в 23 млрд руб., старт производства начнется в 2025 году в Тольятти, заявил глава АвтоВАЗа. По его словам, новинка является «технологически независимым» автомобилем

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Объем инвестиций в создание нового автомобиля Lada Iskra оценивается в 23 млрд руб., старт производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Его слова приводит пресс-служба компании.

«Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды — в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым», — сказал Соколов.

По его словам, на данный момент АвтоВАЗ завершает отладку производства, доводку и настройку всех систем автомобиля. «Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!» — добавил он.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Евгения Стогова / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Евгения Стогова / РБК Фото: Евгения Стогова / РБК Фото: Евгения Стогова / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее новинку презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ее название Соколов впервые озвучил на ПМЭФ в 2023 году.

АвтоВАЗ позиционирует Iskra как бюджетную модель в линейке Lada между семействами Vesta и Granta, но пока не раскрывает ее стоимость. Дилеру прогнозируют цену на новинку АвтоВАЗа в минимальной комплектации выше 1 млн руб.

Автомобиль обещают представить в кузове седан, универсал и универсал Cross, а также оснастить тремя видами силовых агрегатов (базовый двигатель 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой коробкой передач, мотор 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией).

В АвтоВАЗе отметили, что в ходе проектирования Lada Iskra была «локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей». Работа над автомобилем началась до начала военной операции на Украине и продолжалась после ухода концерна Renault из России.