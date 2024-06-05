 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Глава АвтоВАЗа раскрыл размер инвестиций в новую Lada Iskra

Глава АвтоВАЗа Соколов оценил объем инвестиций в новую Lada Iskra в 23 млрд руб.
Объем инвестиций в создание Lada Iskra составил в 23 млрд руб., старт производства начнется в 2025 году в Тольятти, заявил глава АвтоВАЗа. По его словам, новинка является «технологически независимым» автомобилем
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Объем инвестиций в создание нового автомобиля Lada Iskra оценивается в 23 млрд руб., старт производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Его слова приводит пресс-служба компании.

«Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды — в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым», — сказал Соколов.

По его словам, на данный момент АвтоВАЗ завершает отладку производства, доводку и настройку всех систем автомобиля. «Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!» — добавил он.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее новинку презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ее название Соколов впервые озвучил на ПМЭФ в 2023 году.

АвтоВАЗ позиционирует Iskra как бюджетную модель в линейке Lada между семействами Vesta и Granta, но пока не раскрывает ее стоимость. Дилеру прогнозируют цену на новинку АвтоВАЗа в минимальной комплектации выше 1 млн руб.

АвтоВАЗ сообщил, когда начнет выпуск кроссовера на базе Lada Vesta
Авто
Фото:АвтоВАЗ
Автомобиль обещают представить в кузове седан, универсал и универсал Cross, а также оснастить тремя видами силовых агрегатов (базовый двигатель 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой коробкой передач, мотор 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией).

В АвтоВАЗе отметили, что в ходе проектирования Lada Iskra была «локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей». Работа над автомобилем началась до начала военной операции на Украине и продолжалась после ухода концерна Renault из России.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия АвтоВАЗ Максим Соколов Lada Iskra Инвестиции
Материалы по теме
АвтоВАЗ впервые показал свою главную новинку — малиновую Lada Iskra
Общество
АвтоВАЗ сообщил, когда начнет выпуск кроссовера на базе Lada Vesta
Авто
Глава АвтоВАЗа рассказал, насколько подорожают Lada в мае
Авто
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Роман Ротенберг заявил о возможности провести хоккейный матч в Гималаях Спорт, 15:18
В российских вузах появятся программы обучения управлению дронами Общество, 15:10
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ Политика, 15:05
Как эффективно организовать процесс внедрения ПО в компании РБК и Сфера, 15:02
Песков рассказал, зачем Путин поедет в Царское Село Политика, 14:49
В центре Петербурга автомобиль врезался в Aurus Общество, 14:47
Глава АвтоВАЗа раскрыл размер инвестиций в новую Lada Iskra Бизнес, 14:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Куда сходить в июне: посвящения Пушкину, концерты и выставки совриска Life, 14:46
Кремль усомнился в эффективности угроз США Китаю из-за поставок в Россию Политика, 14:46
Россельхознадзор изучит информацию о производителе мяса лам из Боливии Политика, 14:34
Блогер Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС» Бизнес, 14:32
Медвежонок сорвал занятия в красноярской Академии биатлона Спорт, 14:32
Lada Iskra, «Спартак» и Hongqi LS7: все машины ПМЭФ-2024 Авто, 14:29
Кремль назвал идеологию ПМЭФ в 2024 году Политика, 14:26