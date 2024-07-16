Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной

Video

Президент Владимир Путин остался доволен новой Lada Aura, за рулем которой приехал на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург.

«Хорошая машина», — сказал президент телеграм-каналу Shot.

АвтоВАЗ представил Lada Aura летом 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Серийный выпуск автомобиля начнется осенью 2024-го. Он основан на модели Lada Vesta и отличается от той удлиненной задней дверью, а также немного иной формой заднего бампера.

В 2015 году Путин тестировал Lada Vesta на Красной Поляне и также остался доволен автомобилем. «Мы же поднимались в гору, подъем достаточно непростой, очень мягко идет», — рассказал он тогда журналистам.