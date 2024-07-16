Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной
Президент Владимир Путин остался доволен новой Lada Aura, за рулем которой приехал на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург.
«Хорошая машина», — сказал президент телеграм-каналу Shot.
АвтоВАЗ представил Lada Aura летом 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Серийный выпуск автомобиля начнется осенью 2024-го. Он основан на модели Lada Vesta и отличается от той удлиненной задней дверью, а также немного иной формой заднего бампера.
В 2015 году Путин тестировал Lada Vesta на Красной Поляне и также остался доволен автомобилем. «Мы же поднимались в гору, подъем достаточно непростой, очень мягко идет», — рассказал он тогда журналистам.
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