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Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной

Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной
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Президент Владимир Путин остался доволен новой Lada Aura, за рулем которой приехал на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург.

«Хорошая машина», — сказал президент телеграм-каналу Shot.

Путин на новой «Ладе» приехал на открытие последнего участка трассы М-11
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АвтоВАЗ представил Lada Aura летом 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Серийный выпуск автомобиля начнется осенью 2024-го. Он основан на модели Lada Vesta и отличается от той удлиненной задней дверью, а также немного иной формой заднего бампера.

В 2015 году Путин тестировал Lada Vesta на Красной Поляне и также остался доволен автомобилем. «Мы же поднимались в гору, подъем достаточно непростой, очень мягко идет», — рассказал он тогда журналистам.

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Владимир Путин Lada АвтоВАЗ
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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