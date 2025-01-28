FT сообщила о закупке Германией российского СПГ через другие страны
Германия, несмотря на декларирование отказа от прямых поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) покупает его через другие страны, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на отчет неправительственных организаций — немецких Deutsche Umwelthilfe и Urgewald, украинской Razom We Stand и бельгийской Bond Beter Leefmilieu.
В прошлом году немецкая национальная энергокомпания Sefe (до 2022-го была «дочкой» «Газпрома») закупила через порт Дюнкерк во Франции 58 партий российского СПГ, что в шесть раз больше, чем в 2023-м, сказано в отчете. Согласно нему, Германия получает 3%-9,2% газа из России через другие страны ЕС.
«После доставки в европейскую газовую сеть молекулы невозможно отследить. Поэтому невозможно узнать, где именно в конечном итоге оказывается газ, доставленный в Дюнкерк», — заявили в Sefe.
«Германия запретила импорт российского СПГ в своих портах. Но импорт, официально поступающий из Франции и Бельгии, на самом деле частично состоит из российского СПГ, что фактически обеляет газ», — сказал специалист по энергетической политике в Bond Beter Leefmilieu Ангелос Кутсис. В отчете указано, что в документах газ, поступающий из Бельгии, маркируется как «бельгийский», но в этой стране газ не добывают.
По словам аналитика, вовлеченные в поставки страны таким образом могут утверждать, «что не несут ответственности за все еще растущий спрос на российский СПГ». Так как на газовом рынке внутри ЕС нет прозрачности, государства могут «перекладывать вину» друг с друга, это привело к «бездействию против российского СПГ, поскольку ни одно государство-член не чувствует себя полностью ответственным».
Экспорт СПГ из России в 2024 году вырос на 4% по сравнению с показателем 2023 года, до рекордных 33,6 млн т, следует из данных аналитической компании Kpler. По ее данным, с начала этого года Европа «беспрецедентными темпами» закупает российский СПГ на фоне остановки транзита газа через Украину с 1 января. За первые 15 дней 2025 года 27 стран ЕС импортировали из России 837,3 тыс. т СПГ, в прошлом году за тот же период объем составил 760,1 тыс. т.
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