FT узнало о просьбе дипломатов США исключить Украину из заморозки помощи

В Бюро по европейским и евразийским делам попросили госсекретаря отменить предписание сотрудникам USAID, ответственным за помощь Киеву, прекратить свою работу, пишет газета

Американские дипломаты попросили исключить помощь Украине из приказа госсекретаря США Марко Рубио заморозить программы помощи другим странам на 90 дней, пишет Financial Times со ссылкой на документы и источники.

Представители Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента попросили Рубио отменить предписание сотрудникам Агентства по международному развитию (USAID), ответственным за помощь Киеву, прекратить свою работу.

«Пока мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен — полностью или частично, но пока из Вашингтона есть положительные сигналы», — говорится в электронном письме, отправленном сотрудникам USAID на Украине в субботу.

USAID оказывает прямую бюджетную поддержку украинскому правительству: с 24 февраля 2022 года ее размер превысил $30 млрд. За это время USAID также предоставило Киеву гуманитарную помощь на сумму $2,6 млрд и поддержку в целях развития на сумму $5 млрд.

Несмотря на приказ госсекретаря, USAID на Украине приостановило решение о прекращении работы до тех пор, пока не сможет внести ясность для своих партнеров, сообщили некоторые из партнерских организаций. Однако, как пишет FT, к вечеру субботы некоторые организации в Киеве начали получать предписания прекратить работу.

Во внутренней телеграмме, отправленной в пятницу в Госдеп и USAID, Рубио дал указание приостановить все новые выплаты иностранной помощи. Сотрудникам было предписано «немедленно издать приказы о прекращении работы».

Президент США Дональд Трамп на митинге в Лас-Вегасе заявил, что «заморозил иностранную помощь».

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, опроверг приостановку военной поддержки Украины со стороны США. По его словам, речь идет о гуманитарных программах по всему миру, в рамках которых Вашингтон оказывал помощь.

По данным Госдепартамента, Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на $65,9 млрд с начала военных действий в феврале 2022 года. Трамп скептически относился к военной помощи Украине и называл президента Владимира Зеленского «величайшим торгашом». Россия критикует помощь Киеву со стороны Запада.