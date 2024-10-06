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Политика ,  
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В Казахстане завершился референдум о строительстве АЭС

В Казахстане завершился референдум о строительстве АЭС, явка превысила 62%
Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

В Казахстане закончился референдум о строительстве АЭС в стране, сообщила казахстанская Центральная избирательная комиссия.

Голосование открылось в 6:00 по местному времени (4:00 мск) и завершилось в 20:00 (18:00 мск). По данным ЦИК, явка составила 62,87%.

Наибольшая явка была в Кызылординской области (82%), наименьшая — в Алма-Ате (25%). В Алматинской области, где в случае одобрения идеи может быть построена станция, в референдуме приняли участие 68,71% граждан.

Комиссии на участках приступили к подсчету голосов, завершить его должны в течение 12 часов.

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Власти Казахстана планируют построить первую в стране атомную электростанцию на побережье озера Балхаш на юго-востоке Казахстана. Этот водоем является вторым по величине после Каспийского моря непересыхающим соленым озером в мире.

Выбор места в казахстанском правительстве объяснили тем, что в южных районах энергетический дефицит выше, чем в других частях страны. Построить станцию хотят до 2035 года, ее стоимость оценивают в $10–12 млрд. В качестве подрядчика Астана рассматривает четыре варианта, один из них — «Росатом».

В преддверии референдума правительство страны отметило, что, хотя ранее Казахстан обходился без АЭС благодаря большим запасам угля, «рост потребления, износ старых станций, проблемы с экологией, ухудшение здоровья населения в прилегающих районах, международные ограничения на уголь и газ, а также нестабильность возобновляемых источников энергии требуют внедрения новых решений».

В Казахстане уже работала АЭС. С 1973 по 1999 год на западе страны на базе Мангистауского атомного энергокомбината действовала Шевченковская АЭС. Это была станция с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-350, который позволял превращать отработавшее ядерное топливо в топливо для АЭС.

На станции не произошло ни одного радиационного инцидента, но на реакторе БН-350 потенциально можно было нарабатывать оружейный плутоний-239. В Казахстане, который в 1990-е выдвинул ряд антиядерных инициатив, это стало решающим фактором, и в 1999 году БН-350 вывели из эксплуатации.

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