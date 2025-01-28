В Думе предложили разрешить призывным комиссиям пересматривать отсрочки

После медкомиссии военкомы должны направить призывника в армию, на альтернативную службу, предоставить отсрочку или освободить от призыва. Поправками предлагается разрешить пересматривать эти решения при ряде обстоятельств

В Госдуме предлагают разрешить призывным комиссиям пересматривать ряд решений, в том числе об отсрочке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки.

Согласно ст. 28 закона «О воинской обязанности и военной службе», комиссия после медосвидетельствования должна направить призывника в армию, на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности. В поправках предлагается разрешить пересматривать эти решения, если в «день исполнения» возникнут некие «обстоятельства». О каких именно обстоятельствах идет речь, не поясняется.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, весной 2023 года было принято 11,6 тыс. решений военкомов об отправке новобранцев в войска, осенью того же года эти призывники были вынуждены вновь проходить медкомиссию. Это неудобно самим призывникам, создает нагрузку на комиссии и приводит «к неоправданному расходу бюджетных средств», говорится в записке. Кроме того, каждый год до 5 тыс. граждан обжалуют решения комиссий, и лишь 64% случаев суды успевают рассмотреть во время призывов, сообщил Картаполов. По его словам, удовлетворяется только 5% жалоб, при этом они часто подаются «не в целях защиты прав, а в целях уклонения от призыва на службу».

Правительство одобрило законопроект, продлевающий срок действия решения военкомов о призыве в армию. Сейчас такое решение действует в течение одной призывной кампании, этот срок предлагается увеличить до одного года.

Речь идет о лицах, которые «по каким-то причинам не успели попасть в армию», пояснил Картаполов, который в декабре 2024 года направил поправки в правительство. «Призывники получат возможность решать свои вопросы в указанное время. Вот они получили повестку. Если у них есть обстоятельства, подтвержденные документами, которые не позволяют им прийти на службу в Вооруженные силы, то они могут это сделать в течение года после этого случая. И в любой следующий призыв прийти и призваться», — объяснил депутат.

По его словам, Госдума может начать обсуждение поправок до начала весеннего призыва. Весенний призыв традиционно начинается в России с 1 апреля.