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Политика ,  
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Правительство поддержало изменение правил срочного призыва с замечанием

Кабинет министров указал авторам законопроекта, что название документа не соответствует содержанию. Инициатива предполагает поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»
Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

Граждан России, которых призвали в Вооруженные силы, но не отправили туда, направят в войска в следующие периоды проведения призыва в течение одного года. Соответствующий законопроект получил поддержку правительства, передает «Интерфакс».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — сказано в отзыве кабинета министров. В документе отмечается, что название проекта не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва россиян на службу.

Законопроект разработал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, поправки планируется внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Документ также предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

По задумке авторов, это позволит уменьшить число должностных лиц, задействованных при проведении призывной кампании, в том числе врачей, которые востребованы в муниципальной системе здравоохранения, а также повысить качество призыва россиян на военную службу.

В январе президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе. Подобные документы он подписывает ежегодно: в прошлом году — в марте, в 2023-м — в мае.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума правительство Андрей Картаполов срочная служба
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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