Правительство поддержало изменение правил срочного призыва с замечанием
Граждан России, которых призвали в Вооруженные силы, но не отправили туда, направят в войска в следующие периоды проведения призыва в течение одного года. Соответствующий законопроект получил поддержку правительства, передает «Интерфакс».
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — сказано в отзыве кабинета министров. В документе отмечается, что название проекта не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва россиян на службу.
Законопроект разработал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, поправки планируется внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Документ также предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
По задумке авторов, это позволит уменьшить число должностных лиц, задействованных при проведении призывной кампании, в том числе врачей, которые востребованы в муниципальной системе здравоохранения, а также повысить качество призыва россиян на военную службу.
В январе президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе. Подобные документы он подписывает ежегодно: в прошлом году — в марте, в 2023-м — в мае.
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