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Новые законы в России ,  
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В Думе назвали срок рассмотрения новых правил призыва на срочную службу

Дума рассмотрит изменение правил призыва на срочную службу до весеннего призыва
Сюжет
Новые законы в России
Законопроект, разрешающий призыв на срочную службу в армию по одному решению призывной комиссии в течение года, Дума может рассмотреть до весеннего призыва, сообщил Картаполов. Традиционно он начинается в России 1 апреля
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Законопроект об изменении порядка призыва в армию на срочную службу Госдума может рассмотреть до начала весенней призывной кампании. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Думаю, что до начала весеннего призыва мы его обязательно рассмотрим», — сказал депутат журналистам. Весенний призыв традиционно начинается в России с 1 апреля.

Речь идет о законопроекте, разрешающем призывать человека в армию в течение года по одному и тому же решению призывной комиссии, даже если военкомат первоначально этого не сделал.

Что поменяется в правилах призыва, если законопроект примут:

  • решение призывной комиссии о призыве будет действовать один год;
  • если человека не призвали в весенний призыв, его смогут забрать в осенний, при этом по новой решение о призыве не будет выноситься;
  • призывать человека смогут во время проведения призывных кампаний;
  • в городах федерального значения смогут создавать одну призывную комиссию (сейчас их обычно несколько — в каждом районе своя);
  • одну призывную комиссию также смогут создавать в нескольких муниципальных районах или городских округах.

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Общество
Фото:Сергей Чернов / Global Look Press

Картаполов — разработчик законопроекта. Депутат предложил дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе». В пояснительной записке к документу сказано, что его принятие позволит уменьшить число должностных лиц, которые привлекаются к проведению призывной кампании. В пример приводились врачи, которые нужны в системе здравоохранения.

Правительство поддержало законопроект, но высказало замечания по поводу его названия: в отзыве говорилось, что наименование не соответствует содержанию документа в части регулирования вопросов организации призыва россиян на службу.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Андрей Картаполов весенний призыв срочная служба армия России Вооруженные силы
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
Материалы по теме
В Госдуме рассказали, когда изменят правила призыва на срочную службу
Политика
Правительство поддержало изменение правил срочного призыва с замечанием
Политика
Картаполов сообщил о планах расширить применение электронных повесток
Общество
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