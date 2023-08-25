Pronews узнал об отказе Греции от техподдержки купленных у России ЗРК

На вооружении Греции стоит 21 зенитный ракетный комплекс «Тор» и 38 ЗРК «Оса». Стоимость комплексов — €1 млрд. Без техобслуживания они могут выйти из строя, Афинам придется искать им замену

ЗРК «Тор-М1» (Фото: Роман Денисов / Global Look Press)

Греция решила не продлевать контракты на техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства «Тор-М1» и «Оса», сообщает местный портал Pronews со ссылкой на попавший в Сеть правительственный документ.

По данным портала, на вооружении греческий армии стоит 21 комплекс «Тор-М1» (их закупили около 20 лет назад) и 38 ЗРК «Оса» (20 из них — модернизированной версии АКМ). В основном они расположены на островах Эгейского моря.

Pronews отмечает, что отказ от техобслуживания означает, что в скором времени системы выйдут из строя. Афины будут искать, чем заменить эти комплексы, стоимость тех, от которых они отказываются, — €1 млрд, указывает портал.

У Греции на вооружении также есть российские системы С-300. Они много лет не функционируют, так как контракт на их техобслуживание не действует, и Афины допускали их передачу Киеву. Однако условием этого была названа установка в Греции США противоракетных комплексов Patriot, которую бы контролировали американские военные. Как заявляло греческое Минобороны, по такой же схеме Украине могли быть направлены и другие системы ПВО российского производства.

Греция закупала советские и российские системы ПВО в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Комплексы С-300 попали в Грецию через Кипр, который купил их в начале 1990-х в России. Из-за резкой реакции Турции на установку комплексов ПВО большой дальности на Кипре, они были вначале размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.