США поставили Греции ультиматум по помощи Украине

Во время визита в Грецию госсекретарь США «поставил ультиматум» премьер-министру Мицотакису, потребовав от него расширить военную поддержку Украины, пишут греческие СМИ. Москва осуждает военную помощь Киеву

Кириакос Мицотакис и Энтони Блинкен (слева направо) (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от греческого премьера Кириакоса Мицотакиса поставок новых партий оружия для Украины, сообщают греческие издания Оlympia и Newsbreak.

Мицотакис принимал Блинкена в своем родовом доме в Ханье на Крите, куда Блинкен прибыл из Стамбула после встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В повестке переговоров были события на Ближнем Востоке и на Украине, а также стратегическое сотрудничество между Грецией и США.

Пресс-служба греческого премьера по итогам переговоров сообщила, что Кириакос Мицотакис и Энтони Блинкен обменялись мнениями о событиях на Украине, «госсекретарь США выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала».

В то же время, по данным местных СМИ, Блинкен потребовал от Мицотакиса нарастить военную помощь Украине. «Он даже поставил ультиматум в несколько дней для окончательного ответа премьер-министра», — пишет Оlympia. Издание отмечает, что если Мицотакис «поддастся шантажу», то это нанесет невообразимый ущерб национальным интересам Греции.

С начала российской военной операции в 2022 году США и другие западные страны, в том числе Греция, оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. Еще в прошлом году греческий министр обороны Никос Панайотопулос сообщал о передаче Киеву «невероятного количества» вооружений. В их числе 122 БМП-1 вместе с боеприпасами; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger; 17 тыс. 150-мм артиллерийских снарядов и др.

В августе Афины также решили присоединиться к коалиции стран, которые проводят обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. А в ноябре греческая газета Ekathimerini сообщала, что власти США собираются купить у Греции боеприпасы для отправки на Украину за $47 млн.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд Откройте новые возможности в 2024 году «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Российские власти осуждают поставки оружия Украине западными странами и обвиняют последних в попытках затянуть конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что все цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на передачу Киеву иностранных вооружений.