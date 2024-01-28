NYT узнала, что ХАМАС получал оружие из Израиля

Разведданные показали, что ХАМАС смог соорудить часть ракет и противотанковых средств из израильских неразорвавшихся боеприпасов. ХАМАС также вооружает свои отряды оружием, украденным с израильских баз, пишет NYT

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

ХАМАС во время нападения на Израиль в октябре прошлого года и в ходе последующей войны в секторе Газа применяет израильское оружие, к такому выводу пришли представители израильской армии и разведки, пишет газета The New York Times. То оружие, которое израильские военные использовали для блокады Газы на протяжении последних 17 лет, теперь применяется против них.

По мнению аналитиков, группировка была хорошо вооружена, несмотря на военную блокаду сектора, благодаря подземным тоннелям для контрабанды. Однако, по словам экспертов и представителей израильской и западной разведок, недавние разведданные показали, что ХАМАС смог соорудить часть ракет и образцов противотанкового оружия из тысяч неразорвавшихся израильских боеприпасов, примененных по территории сектора Газа. ХАМАС также вооружает свои отряды оружием, украденным с израильских военных баз. Данные разведки, собранные за несколько месяцев военных действий, показали, что точно так же как израильское руководство недооценило возможности ХАМАС напасть на страну, оно не смогло должным образом оценить способность группировки доставать оружие, указывает издание.

«Неразорвавшиеся снаряды являются основным источником взрывчатки для ХАМАС», — сказал бывший заместитель начальника отдела по обезвреживанию бомб израильской полиции и консультант Майкл Кардаш. «Они вскрывают израильские бомбы и используют части для изготовления взрывчатки и ракет», — пояснил он.

В арсенале Израиля помимо современного оружия есть ракеты времен войны во Вьетнаме, давно списанные США и другими странами. Процент отказов некоторых из них может достигать 15%, рассказал один из офицеров израильской разведки.

В октябре прошлого года, после начала войны с ХАМАС, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявлял, что часть оружия, использованного группировкой во время нападения 7 октября, была произведена в Иране или Северной Корее. Тогда он показал часть оружия ХАМАС, изъятого в населенных пунктах на юге страны, включая мины, реактивные гранаты (РПГ) и самодельные дроны, а также, как утверждали в ЦАХАЛ, снаряды для минометов иранского производства и северокорейские РПГ.

«Я думаю, что 5–10% оружия здесь было произведено в Иране, 10% было северокорейским. Остальное было изготовлено в секторе Газа», — утверждал представитель израильской армии. В Пхеньяне тогда отрицали, что северокорейское оружие использовалось ХАМАС в ходе атаки на Израиль.

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в то же время просила отследить серийные номера «любого американского оружия, которое мог использовать ХАМАС» из-за опасений, что часть его могла попасть к группировке в том числе с Украины. «Оно [оружие] приехало из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что ответом будет и то и другое», — отмечала Грин. Киев исключал, что предназначенное ему западное оружие могло оказаться за пределами страны.