 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Кремль переадресовал Израилю вопрос об оружии из Украины для ХАМАС

Песков предложил дождаться проверки Израилем источников оружия для ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Разведка Израиля имеет все возможности, чтобы изучить источники появления у боевиков палестинского движения ХАМАС вооружения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так он прокомментировал слова члена палаты представителей от Республиканской партии конгресса США Марджори Тейлор Грин о том, что часть оружия могла попасть к боевикам ХАМАС в том числе из Украины.

Она заявила в соцсети X (ранее Twitter), что Вашингтону нужно сотрудничать с Израилем, чтобы отследить серийные номера «любого американского оружия, которое мог использовать ХАМАС». «Оно [оружие] приехало из Афганистана? Оно приехало из Украины? Весьма вероятно, что ответом будет и то и другое», — написала Грин.

Песков назвал очевидным, что часть оружия, которое западные страны поставляют Киеву, «не полностью оседает там», а может «оружейными баронами распродаваться по всему миру». «В данном случае нужно просто дождаться, когда будет квалифицированная, точная информация», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, заметил, что палестинцы после начала боевых действий ХАМАС в Израиле стреляли в воздух из американских автоматов. Он комментировал видео телеканала Sky News, на котором палестинцы на территории Западного берега реки Иордан стреляют из автоматов, которые «больше похожи на американские М-4, чем на обычные АК-47», которые обычно бывают на Ближнем Востоке.

«Могут ли они быть из запасов около 70 тыс. полностью автоматических пулеметов, которые мы оставили «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК)?» — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети X.

Читайте на РБК Pro
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Осознанное питание: как есть все и не толстеть
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Израиль ХАМАС Палестина сектор Газа Украина оружие
Материалы по теме
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное
Политика
Израиль решил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа
Политика
Лавров призвал Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Путин утвердил передачу в управление ВТБ 100% акций ОСК Бизнес, 16:34
Число погибших в Газе палестинцев выросло до 560 человек Политика, 16:30
Эксперты сообщили о рекорде сделок с новостройками в Москве и Подмосковье Недвижимость, 16:26
Регулятор Великобритании призвал граждан не работать с Huobi и KuCoin Крипто, 16:26
Холдинг Veon продал «Билайн» и завершил выход из России Бизнес, 16:22
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:22
«Фонтанка» узнала о закрытии трех «Угрюмочных» в Петербурге Политика, 16:12
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ Политика, 16:06
В Израиле погиб сын бывшего министра науки страны Политика, 16:01
Россиянка проиграла украинке на старте крупного турнира WTA в Китае Спорт, 15:57
Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха Политика, 15:53
Почему рынок IТ в России демонстрирует быстрый рост Новая экономика, 15:49
В МИДе рассказали о помощи России беженцам из Карабаха Политика, 15:47
Песков заявил об отсутствии угроз для желающих вернуться домой россиян Политика, 15:41