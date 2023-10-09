Кремль переадресовал Израилю вопрос об оружии из Украины для ХАМАС

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Разведка Израиля имеет все возможности, чтобы изучить источники появления у боевиков палестинского движения ХАМАС вооружения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так он прокомментировал слова члена палаты представителей от Республиканской партии конгресса США Марджори Тейлор Грин о том, что часть оружия могла попасть к боевикам ХАМАС в том числе из Украины.

Она заявила в соцсети X (ранее Twitter), что Вашингтону нужно сотрудничать с Израилем, чтобы отследить серийные номера «любого американского оружия, которое мог использовать ХАМАС». «Оно [оружие] приехало из Афганистана? Оно приехало из Украины? Весьма вероятно, что ответом будет и то и другое», — написала Грин.

Песков назвал очевидным, что часть оружия, которое западные страны поставляют Киеву, «не полностью оседает там», а может «оружейными баронами распродаваться по всему миру». «В данном случае нужно просто дождаться, когда будет квалифицированная, точная информация», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, заметил, что палестинцы после начала боевых действий ХАМАС в Израиле стреляли в воздух из американских автоматов. Он комментировал видео телеканала Sky News, на котором палестинцы на территории Западного берега реки Иордан стреляют из автоматов, которые «больше похожи на американские М-4, чем на обычные АК-47», которые обычно бывают на Ближнем Востоке.

«Могут ли они быть из запасов около 70 тыс. полностью автоматических пулеметов, которые мы оставили «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК)?» — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети X.