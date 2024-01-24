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Финансы ,  
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Израиль получил одну из самый больших инвестиций с начала войны с ХАМАС

Американский инвестор-миллиардер Экман приобрел долю в Тель-Авивской бирже
Билл Экман
Билл Экман (Фото: Bryan Bedder / The New York Times / Getty Images)

Основатель и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Экман (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд) и его жена, американо-израильский дизайнер Нери Оксман приобрели долю в Тель-Авивской бирже. Об этом сообщает Bloomberg.

Cупруги купили 5% акций Tel Aviv Stock Exchange Ltd. Эта сделка — часть продажи примерно 18,5% акций иностранным и местным инвесторам за 353 млн шекелей ($95 млн). Следовательно, согласно расчетам Bloomberg, Экман и Оксман заплатили $25 млн.

Гендиректор биржи Иттай Бен-Зеев заявил, что продажа акций «привлекла большой интерес со стороны международных и местных инвесторов, в том числе крупных инвесторов, которые еще не инвестировали в Израиль».

Покупка Экмана и Оксман — одна из самых значительных инвестиций в Израиль с начала войны с ХАМАС в октябре 2023 года, пишет Bloomberg.

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Билл Экман

Акции Тель-Авивской биржи выросли на 9,4%, что позволило свести на нет потери, связанные с войной, — с начала боевых действий они рухнули на 3%, отмечает агентство.

Как отмечает Bloomberg, Экман и Оксман купили акции Тель-Авивской биржи после скандала с президентом Гарвардского университета Клодин Гэй. Экман обвинял ее в неспособности бороться со вспышками антисемитизма среди студентов. Гэй также критиковали другие американские бизнесмены и политики. В итоге она ушла в отставку.

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Теги
миллиардер Биржа Тель-Авив Израиль
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