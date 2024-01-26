Путин назвал заслуженным авторитет Индии на мировой арене
Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важнейших международных вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении индийской коллеге Драупади Мурму и премьеру Индии Нарендре Моди по случаю Дня Республики, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Индия, по словам Путина, добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Россия дорожит отношениями «привилегированного стратегического партнерства между нашими государствами», написал он.
«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях», — добавил президент России.
В заключение Путин пожелал Мурму и Моди здоровья и успехов, а гражданам Индии — благополучия и процветания.
День Республики в Индии отмечается ежегодно 26 января. В этот день в 1950 году вступила в силу индийская Конституция.
В августе 2022 года Индия отметила 75-летие своей независимости от Британской империи.
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