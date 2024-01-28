 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

США задумались над отставкой лидера Палестины и арабских миротворцах

NYT: США задумались над отставкой лидера Палестины Аббаса и арабских миротворцах
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США вместе с арабскими странами ищут пути прекращения войны и развития Палестины, среди идей: отставка 88-летнего Махмуда Аббаса из-за коррупции, ввод арабских миротворцев и уступки Израиля для Саудовской Аравии
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Высокопоставленные чиновники не менее десяти стран обсуждают «головокружительный набор» потенциальных соглашений по завершению войны между Израилем и группировкой ХАМАС и будущем управлении сектором Газа, пишет New York Times.

Выдвигается множество предложений, большинство из которых являются предварительными и категорически неприемлемы для какой-либо стороны.

Отставка Махмуда Аббаса. В числе обсуждаемых тем перестройка Палестинской администрации (ПА), которая контролировала сектор Газа до захвата власти боевиками ХАМАС. Чтобы Израиль согласился на участие ПА в послевоенном управлении эксклавом, власти США, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и других арабских стран задумались над сменой ее руководства.

При нынешнем президенте Палестины, 88-летнем Махмуде Аббасе, администрацию стали ассоциировать с коррупцией и авторитаризмом, посредники предлагают ему перейти к более церемониальным обязанностям и передать власть новому премьер-министру, который бы курировал восстановление Газы и боролся с коррупцией. Американские чиновники считают, что это позволит сделать ПА более убедительными в роли правительства будущего палестинского государства.

На замену Аббасу предлагают кандидатуру профессора из Принстона Салама Файяда, который модернизировал ПА во время работы на посту премьера десять лет назад. Другим кандидатом стал бывший посланник Палестины в ООН Нассер аль-Кидва, конфликтующий с президентом. Сам Аббас настаивает на кандидате, на которого сможет оказывать влияние, например, своего давнего советника Мохаммеде Мустафе.

Международный суд в Гааге вынес вердикт по иску против Израиля о геноциде
Политика
Фото:Ahmad Hasaballah / Getty Images

Арабские миротворцы будут призваны помочь новому палестинскому лидеру поддерживать порядок в секторе Газа после окончания войны, предлагают некоторые чиновники. Власти Израиля прежде отвергали подобные инициативы, но допускали размещение в эксклаве многонациональных сил под контролем ЦАХАЛ. В январе американская сторона уведомила Тель-Авиа, что арабские страны не согласны на израильское предложение.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Нормализация отношений Израиля с Саудовской Аравией будет важной политической победой для Вашингтона и Тель-Авива, считают источники NYT. Чиновники рассудили, что Саудовская Аравия в обмен на признание Израиля могла бы получить от него некоторые уступки по палестинскому вопросу. Американская сторона предупредила Израиль, что Эр-Рияд и прочие арабские государства готовы финансировать восстановление сектора Газы лишь в случае согласия Тель-Авива на построение палестинского государства.

Израиль получил одну из самый больших инвестиций с начала войны с ХАМАС
Финансы
Билл Экман

Израильские власти после начала войны с ХАМАС критиковали Палестинску администрацию и обвиняли ее в поддержке терроризма. Премьер Биньямин Нетаньяху выступал с позиции противника создания единого государства Палестина.

«Я горжусь тем, что предотвратил создание палестинского государства, потому что сегодня все понимают, каким могло бы быть это палестинское государство, теперь, когда мы увидели маленькое палестинское государство в Газе», — сказал он в декабре.

Палестинская администрация контролируется партией ФАТХ. Нетаньяху пообещал «не допустить, чтобы ХАМАСтан поменялся местами с ФАТХстаном».


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Палестина Махмуд Аббас миротворцы арабские страны США
Материалы по теме
FT узнала об идее Британии дать лидерам ХАМАС уехать из сектора Газа
Политика
Нетаньяху отверг обвинения в геноциде в Газе после вердикта суда ООН
Политика
Глава МИД предупредил, что война с Ливаном не будет для Израиля пикником
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
NASA нашло следы озер на Марсе Технологии и медиа, 03:04
В МИД заявили о сокращении населения Украины до 25 млн человек Политика, 02:59
На журналистку «Известий» напали на мероприятии блогера Тлиашиновой Общество, 02:40
США задумались над отставкой лидера Палестины и арабских миротворцах Политика, 02:04
В Ростове-на-Дону после обрушения стены многоэтажки ввели режим ЧС Общество, 01:51
СБУ провела обыски из-за кражи $40 млн на закупке снарядов для ВСУ Политика, 01:33
Экс-сотрудники ФБР предупредили о «мягком вторжении» мигрантов из России Политика, 01:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Главный тренер «Барселоны» объявил о планах уйти со своего поста Спорт, 00:56
Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с Белым домом Политика, 00:41
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 00:19
В Казахстане задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянина Общество, 27 янв, 23:51
Трамп обсудил «новую торговую войну» с Китаем Политика, 27 янв, 23:40
Армения назвала число пропавших без вести из-за конфликта в Карабахе Общество, 27 янв, 23:12
Войсковой части в Крыму передали часть Азовского моря для обороны страны Политика, 27 янв, 22:54