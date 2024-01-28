США задумались над отставкой лидера Палестины и арабских миротворцах

США вместе с арабскими странами ищут пути прекращения войны и развития Палестины, среди идей: отставка 88-летнего Махмуда Аббаса из-за коррупции, ввод арабских миротворцев и уступки Израиля для Саудовской Аравии

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Высокопоставленные чиновники не менее десяти стран обсуждают «головокружительный набор» потенциальных соглашений по завершению войны между Израилем и группировкой ХАМАС и будущем управлении сектором Газа, пишет New York Times.

Выдвигается множество предложений, большинство из которых являются предварительными и категорически неприемлемы для какой-либо стороны.

Отставка Махмуда Аббаса. В числе обсуждаемых тем перестройка Палестинской администрации (ПА), которая контролировала сектор Газа до захвата власти боевиками ХАМАС. Чтобы Израиль согласился на участие ПА в послевоенном управлении эксклавом, власти США, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и других арабских стран задумались над сменой ее руководства.

При нынешнем президенте Палестины, 88-летнем Махмуде Аббасе, администрацию стали ассоциировать с коррупцией и авторитаризмом, посредники предлагают ему перейти к более церемониальным обязанностям и передать власть новому премьер-министру, который бы курировал восстановление Газы и боролся с коррупцией. Американские чиновники считают, что это позволит сделать ПА более убедительными в роли правительства будущего палестинского государства.

На замену Аббасу предлагают кандидатуру профессора из Принстона Салама Файяда, который модернизировал ПА во время работы на посту премьера десять лет назад. Другим кандидатом стал бывший посланник Палестины в ООН Нассер аль-Кидва, конфликтующий с президентом. Сам Аббас настаивает на кандидате, на которого сможет оказывать влияние, например, своего давнего советника Мохаммеде Мустафе.

Арабские миротворцы будут призваны помочь новому палестинскому лидеру поддерживать порядок в секторе Газа после окончания войны, предлагают некоторые чиновники. Власти Израиля прежде отвергали подобные инициативы, но допускали размещение в эксклаве многонациональных сил под контролем ЦАХАЛ. В январе американская сторона уведомила Тель-Авиа, что арабские страны не согласны на израильское предложение.

Нормализация отношений Израиля с Саудовской Аравией будет важной политической победой для Вашингтона и Тель-Авива, считают источники NYT. Чиновники рассудили, что Саудовская Аравия в обмен на признание Израиля могла бы получить от него некоторые уступки по палестинскому вопросу. Американская сторона предупредила Израиль, что Эр-Рияд и прочие арабские государства готовы финансировать восстановление сектора Газы лишь в случае согласия Тель-Авива на построение палестинского государства.

Израильские власти после начала войны с ХАМАС критиковали Палестинску администрацию и обвиняли ее в поддержке терроризма. Премьер Биньямин Нетаньяху выступал с позиции противника создания единого государства Палестина.

«Я горжусь тем, что предотвратил создание палестинского государства, потому что сегодня все понимают, каким могло бы быть это палестинское государство, теперь, когда мы увидели маленькое палестинское государство в Газе», — сказал он в декабре.

Палестинская администрация контролируется партией ФАТХ. Нетаньяху пообещал «не допустить, чтобы ХАМАСтан поменялся местами с ФАТХстаном».

