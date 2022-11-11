Полиция обвинила русских хакеров в кибератаке на страховщиков в Австралии

К хакерам попали данные 9,7 млн бывших и нынешних клиентов австралийской страховой компании, это почти половина населения страны

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За кибератакой на Medibank, одну из крупнейших в Австралии страховых компаний, стоят российские хакеры, утверждает федеральная полиция страны, передает Reuters.

По словам комиссара австралийской полиции Риса Кершоу, к атаке причастна группа киберпреступников, «которые, вероятно, ответственны за другие крупные взломы по всему миру». Он утверждает, что у полиции есть имена участников атаки, но раскрывать их в интересах следствия ведомство пока не будет.

«У федеральной полиции было несколько значительных успехов, когда дело доходит до возвращения преступников из-за рубежа в Австралию, чтобы они предстали перед правосудием», — заявил Кершоу. По его словам, ведомство будет вести переговоры с российскими правоохранительными органами о выдаче подозреваемых.

Кибератака на Medibank, крупнейшую частную медицинскую страховую компанию Австралии, произошла в середине октября. 7 ноября компания подтвердила, что хакеры получили доступ к личной информации 9,7 млн ее нынешних и бывших клиентов, включая премьер-министра страны Энтони Альбанезе. В ней были, в частности, имена и фамилии, адреса застрахованных, данные о прохождении ими курсов лечения от алкогольной и наркозависимости, результаты анализов на ВИЧ. Часть базы данных, касающуюся абортов, они опубликовали. За прочую информацию злоумышленники потребовали выкуп в размере $10 млн.

Экс-премьер Альбанезе, чьи данные также попали к хакерам, заявил в соцсетях, что полиция прилагает все усилия к тому, чтобы привлечь к ответственности российских хакеров. «Федеральная полиция Австралии опознала хакеров и установила, что они находятся в России. Мы знаем, где они. И мы прилагаем все усилия, чтобы привлечь их к ответственности», — написал он.