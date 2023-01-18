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Bloomberg узнал о взломе украинской конференции по киберзащите

Bloomberg: хакеры взломали пресс-конференцию украинских властей, посвященную киберзащите
Власти Украины сообщили, что в 2022 году в республике зафиксировали более 2 тыс. кибератак. Трансляция пресс-конференции, на которой были объявлены эти данные, прерывалась из-за действий хакеров
Фото: ZUMA / Global Look Press
Фото: ZUMA / Global Look Press

Прямая трансляция пресс-конференции по кибербезопасности, организованной украинскими властями, неоднократно прерывалась из-за кибератак, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

На пресс-конференции Юрий Щиголь, глава Государственной службы специальной связи и защиты информации, заявил, что в 2022 году на различные структуры на Украине было совершено 2194 кибератаки, из них четверть — против правительственных учреждений. Среди других популярных целей были предприятия энергетического, логистического, телекоммуникационного и финансового секторов.

Наиболее популярным методом взлома стали фишинговые письма, рассылаемые по электронной почте. Ответственность за кибератаки Щиголь возложил на российских хакеров.

Одна из наиболее масштабных кибератак на госсервисы произошла перед началом военных действий, в январе 2022 года, когда хакеры атаковали 70 государственных порталов. Не работали сайты кабинета министров, Минобрнауки, МИДа, Минспорта, Министерства развития общин и территорий, Минфина, Минэкологии и других украинских ведомств. На взломанных ресурсах были размещены обращения на украинском, русском и польском языках, авторы которых призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего».

В интервью Politico 15 января Щиголь призвал создать «киберООН», которая должна заняться защитой «цивилизованного мира» от хакерских атак со стороны России и поддерживающих ее стран. «Последствия кибератак настолько велики, что мы не должны недооценивать последствия», — предупредил глава ведомства.

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Виктория Громова Виктория Громова
кибератаки Украина хакеры
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