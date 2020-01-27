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Новым главой Аналитического центра при правительстве станет офицер из ФСО

Новым руководителем Аналитического центра при правительстве может стать офицер из ФСО. В службе он, в частности, занимался обеспечением безопасности спортивных мероприятий
Вид на Дом правительства РФ (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кандидатом на пост главы Аналитического центра при правительстве стал Константин Калинин, заместитель начальника управления Федеральной службы охраны, сообщили РБК два источника, близкие к правительству.

О понижении в должности нынешнего главы Аналитического центра Владислава Онищенко стало известно накануне. Его планируют переместить на пост первого заместителя руководителя организации. Владислав Онищенко возглавил Аналитический центр в августе 2018 года. До этого он пять лет работал в статусе первого заместителя руководителя. До этого он занимался проектами аппарата правительства, Минфина и Минэкономразвития.

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Константин Калинин — заместитель начальника отдела Управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО. Он участвовал в организации охраны объектов Универсиады в Казани в 2013 году, за что получил награду Татарстана «За доблестный труд» (в сообщении о награждении указано его звание — полковник). В 2010 году он получил благодарность президента за активное участие в подготовке и проведении международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

В кабинете премьер-министра Михаила Мишустина новым куратором Аналитического центра стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В 2007–2014 годах он был президентом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Профиль Константина Калинина есть на сайте Ночной хоккейной лиги.

Аналитический центр при правительстве занимается экспертным сопровождением работы кабмина. Он считает себя преемником основанного в 1959 году Вычислительного центра при Госплане СССР. В организации работают более 200 экспертов.

Авторы: Петр Канаев, Георгий Тадтаев
Теги: Аналитический центр, правительство, ФСО
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