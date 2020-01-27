Новым главой Аналитического центра при правительстве станет офицер из ФСО
Кандидатом на пост главы Аналитического центра при правительстве стал Константин Калинин, заместитель начальника управления Федеральной службы охраны, сообщили РБК два источника, близкие к правительству.
О понижении в должности нынешнего главы Аналитического центра Владислава Онищенко стало известно накануне. Его планируют переместить на пост первого заместителя руководителя организации. Владислав Онищенко возглавил Аналитический центр в августе 2018 года. До этого он пять лет работал в статусе первого заместителя руководителя. До этого он занимался проектами аппарата правительства, Минфина и Минэкономразвития.
Константин Калинин — заместитель начальника отдела Управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО. Он участвовал в организации охраны объектов Универсиады в Казани в 2013 году, за что получил награду Татарстана «За доблестный труд» (в сообщении о награждении указано его звание — полковник). В 2010 году он получил благодарность президента за активное участие в подготовке и проведении международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В кабинете премьер-министра Михаила Мишустина новым куратором Аналитического центра стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В 2007–2014 годах он был президентом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.