Над Россией за ночь сбили 77 беспилотников

В ночь на 26 декабря дежурные средства ПВО сбили над Россией 77 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Волгоградской областью — 34. Еще 23 перехватили над Ростовской областью, по пять — над Калужской областью и Крымом. Три беспилотника сбили над акваторией Черного моря, столько же — над Московским регионом, включая один летевший на столицу.

Атаку двух беспилотников отбили в Белгородской области, по одному уничтожили в Воронежской области и над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, сообщив об отражении налета, уточнил, что дроны сбили над Чертковским, Шолоховским, Миллеровским и Тарасовским районами региона. В результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, минувшей ночью в Пензенской области были объявлены план «Ковер» и беспилотная опасность. На этом фоне прием и выпуск воздушных судов приостанавливал аэропорт Пензы. Ограничения сняли в 2:41 мск.