В Британии выпускникам школ предложат оплачиваемую военную стажировку

В Британии в марте начнут набор на программу для молодых людей до 25 лет, в рамках которой они пройдут военную подготовку в армии, ВМФ или ВВС во время gap year, пишет i Paper. Участники будут получать зарплату

Власти Великобритании решили ввести новую программу для молодых людей, в рамках которой им предложат провести gap year (годичный перерыв между выпуском из школы и поступлением в вуз) на оплачиваемой добровольной подготовке к участию в боевых действиях, сообщает i Paper со ссылкой на источники.

Набор на программу начнется в марте следующего года, принять в ней участие смогут молодые люди младше 25 лет. Сначала предполагается набрать 150 человек, но британское правительство надеется, что со временем число участников увеличится до 1 тыс. Программа направлена на активизацию набора в вооруженные силы, «повышение осведомленности общественности об угрозе, исходящей от России, и приобретение молодыми людьми жизненных навыков», пишет издание.

По словам источников, согласно текущим планам, программа подготовки в армии продлится два года, начиная с 13-недельного курса базовой подготовки, после чего новобранцы будут специализироваться в какой-либо конкретной области вооруженных сил. Программа военно-морского флота рассчитана на год и подразумевает базовую подготовку для работы на борту, чтобы получить опыт, подходящий для различных профессий в ВМФ. Программа военно-воздушных сил пока менее проработана, там все еще «рассматривают» варианты подготовки, рассказали собеседники i Paper.

Предполагается, что каждая из программ позволит обрести навыки, которые можно будет использовать и вне военной службы, отмечает издание. В качестве примера приводится работа со специалистами поставок или инженерами на флоте, что позволит получить навыки, необходимые для выполнения логистических и инженерных функций.

Пока неясно, какой будет зарплата участников программ, говорится в материале. Один из источников, экс-министр, бывший армейский командир и резервист также подчеркивает, что остаются вопросы по поводу того, как будет финансироваться эта программа и будет ли она обучать только рядовых солдат или офицеров тоже.

Близкие к проекту собеседники i Paper описывают его как «привлекательную схему трудоустройства для выпускников школ и колледжей, а также молодых людей, которые не определились с направлением будущей карьеры», предназначенную для тех, кто заинтересован в изучении профессии и повышении квалификации или получении жизненного опыта для будущей гражданской карьеры.

Издание отмечает, что военные уже проводят обширные рекламные кампании в соцсетях и на телевидении и могут начать кампанию по набору персонала на период каникул.

Бывший первый морской лорд и начальник штаба ВМС Алан Уэст заявил, что поддерживает проекты добровольной службы, но они требуют значительных затрат, на которые у Британии не хватает ресурсов.

Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что эта программа «является частью нашего стремления объединить общество с нашими вооруженными силами и внедрить общенациональный подход к обороне нашей страны».

Эта схема основана на австралийской программе gap year, которая предлагает молодым людям 18-24 лет отслужить год в армии, ВВС или ВМФ, пишет i Paper. Участники начинают с базовой военной подготовки, а затем проходят курс обучения в конкретной роли и принимают участие в ряде внутренних «учений и операций».

Также опыт подобных программ подготовки есть и у Великобритании. Ранее в стране действовала комиссия по краткосрочной службе (SSLC), где молодые люди проходили краткий курс офицерской подготовки, а затем недолго служили в армии. Эта программа была закрыта в 2008 году. По словам собеседников i Paper, программа gap year отличается от SSLC тем, что она ориентирована не на офицеров, а на выпускников школ, которые хотят «испытать армейскую жизнь» перед поступлением в университет или другими обязательствами.

Главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон в середине декабря призвал «сыновей и дочерей» королевства быть готовыми к противостоянию с Россией.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но при необходимости Москва готова ответить, если «Европа начнет войну прямо сейчас».