Британия закончила ремонт авианосца, сломавшегося по пути в США

Ремонт на одном из двух авианосцев Великобритании завершен, он пробыл в сухом доке большую часть службы. Экс-глава британских ВМС называл эту ситуацию раздражающей и угрожающей безопасности королевства во время «войны в Европе»

HMS Prince of Whales (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Ремонт крупнейшего британского военного корабля, авианосца Prince of Wales, завершен; расходы составили £25 млн ($30,9 млн), заявил глава королевских военно-морских сил адмирал Бен Ки на выставке DSEI. Об этом пишет The Times.

«Он отремонтирован. Это фантастический корабль, это самый современный авианосец в мире», — сказал Ки.

Адмирал отверг мнения военных экспертов, которые, ссылаясь на опыт боевых действий на Украине, заявили об уязвимости крупных военных кораблей в современном конфликте. Он подчеркнул, что «все корабли, самолеты и подводные лодки уязвимы во время войны», а Британия — единственная в Европе имеет два авианосца. Лондон изучает «впечатляющее» использование Украиной морских беспилотников и «извлекает уроки» из сотрудничества с Киевом, продолжил Ки. Он напомнил о поговорке «война — мать изобретений».

Авианосец Prince of Wales построили за £3,2 млрд. Его спустили на воду в 2017 году, в эксплуатацию ввели два года спустя. Большую часть своей службы он провел на ремонте. В 2020 году на корабле дважды разорвало трубу, что вызвало подтопление авианосца, во второй раз это сильно повредило проводку, тогда ремонт обошелся в £3 млн. В 2022 году он сломался по пути в США, проблема была связана с гребным валом правого борта.

Бывший первый морской лорд и начальник штаба ВМС Алан Уэст называл ситуацию «очень раздражающей». Он пожелал, чтобы виновных «вздернули».

«В Европе идет война. Такие люди, как [российский президент Владимир] Путин, взглянут и подумают: «О, это только один из их авианосцев». Если бы произошла мировая война, тот факт, что у нас есть авианосцы, был бы очень важен. Мы не хотим видеть, как они сидят в сухом доке, обходясь стране в кучу денег», — добавил Уэст.