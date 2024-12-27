Избранный президент США Дональд Трамп дал понять европейским странам, что Вашингтон намерен сократить помощь Киеву. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным газеты, Трамп также оказывает на государства Европы давление, чтобы они увеличили помощь Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа. Он отметил, что активно работает над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине и что сделает это, «если сможет». Республиканец неоднократно критиковал высокие расходы нынешней администрации США на поставки оружия Украине и допускал их сокращение.

Однако в начале декабря Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров между США и их западными союзниками, сообщила, что Трамп пересмотрел свою позицию по поводу военной помощи Киеву и намерен продолжить поставки оружия на Украину.

Россия осуждает поставки оружия Украине. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия не испытывает иллюзий «относительно перспектив легкого урегулирования украинского кризиса» с приходом к власти в США Трампа.