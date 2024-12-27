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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Власти Азербайджана назвали причиной падения лайнера вмешательство извне

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Катастрофа самолета Баку-Грозный
Министр транспорта Азербайджана вслед за Azerbaijan Airlines назвал причиной крушения самолета Баку — Грозный внешнее воздействие. В Кремле призывали дождаться окончания расследования
Место крушения пассажирского самолета авиакомпании &laquo;Азербайджанские авиалинии&raquo;, Казахстан, 25 декабря 2024 года
Место крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», Казахстан, 25 декабря 2024 года (Фото: Иса Тажибаев / XinHua / Global Look Press)

Предварительные итоги расследования показали, что самолет AZAL, упавший в Актау, подвергся внешнему воздействию, сообщил министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает Trend.

«Первоначальное заключение экспертов состоит в том, что обломки самолета на земле и заявления очевидцев свидетельствуют о том, что было внешнее вмешательство», — заявил министр. Ранее о «физическом и техническом внешнем вмешательстве» заявил сам авиаперевозчик.

По словам Набиева, информация о том, что в салоне самолета взорвался кислородный баллон, поступила от российской стороны, и необходимо определить правдивость этих сведений.

Набиев также сказал, что экипаж самолета «выполнил наиболее оптимальную посадку», что позволило спасти пассажиров.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау днем 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли.

Сначала в Росавиации и Azerbaijan Airlines связали авиакатастрофу со столкновением с птицами и призывали дождаться результатов расследования. Выжившие пассажиры рассказывали о взрыве во время полета. 27 декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что лайнер не выполнил посадку в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который ввели из-за «террористических атак Украины». Он также сказал, что командиру воздушного судна предлагались другие аэропорты, но он решил лететь в Актау. Кремль счел неверным выстраивать гипотезы о причинах крушения до окончания расследования.

AZAL объявила об отмене рейсов в десять городов России, включая Сочи, Грозный, Махачкалу, Саратов, Нижний Новгород.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Azerbaijan Airlines Азербайджан авиакатастрофа Грозный Баку
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