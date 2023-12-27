Минюст внес в список нежелательных в России проекты Акунина и Красильщика
Минюст внес в перечень зарубежных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, четыре новые НПО.
В список нежелательных попали:
- Russian America for Democracy in Russia («Русская Америка за демократию в России») из США;
- True Russia Limited («Настоящая Россия») из Великобритании (была создана при участии писателя Бориса Акунина, организация признана иноагентом);
- Global Investigative Journalism Network («Глобальная сеть журналистов-расследователей») из США;
- Nodibinājums «Helpdesk Media Foundation» («Медиа-фонд «Служба поддержки») из Латвии. Это проект медиаменеджера и бывшего главы «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика.
«Служба поддержки» была создана Красильщиком в мае 2022 года для помощи людям, «пострадавшим от действий российских властей». В октябре Роскомнадзор заблокировал сайт проекта. В июне этого года Красильщик был приговорен к восьми годам колонии за распространение фейков о российской армии. С июля прошлого года он находится в розыске. Журналист комментируя приговор, заявлял, что в происходящем «нет логики и смысла».
Объединение «Настоящая Россия» было основано писателем Борисом Акуниным, артистом Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым (признан иноагентом). В марте Минюст внес ее в список иноагентов. «Настоящая Россия» выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины, заявили в ведомстве. Сайт организации заблокирован.
В «Глобальную сеть журналистов-расследователей» входит издание Bellingcat (также признана иноагентом и нежелательной).
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Из перечня следует, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Русской Америки за демократию в России» 24 ноября, «Настоящей России» — 7 декабря, «Глобальной сети журналистов-расследователей» — 5 декабря, а «Службы поддержки» — 11 декабря.
На данный момент в списке нежелательных значатся 128 НПО.
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