Минюст включил в реестр нежелательных в России проекты Акунина и Красильщика

Минюст внес в список нежелательных в России проекты Акунина и Красильщика

В список нежелательных организаций попали созданная Красильщиком «Служба поддержки», основанная при участии Акунина «Настоящая Россия», «Глобальная сеть журналистов-расследователей» и «Русская Америка за демократию в России»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст внес в перечень зарубежных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, четыре новые НПО.

В список нежелательных попали:

Russian America for Democracy in Russia («Русская Америка за демократию в России») из США;

True Russia Limited («Настоящая Россия») из Великобритании (была создана при участии писателя Бориса Акунина, организация признана иноагентом);

Global Investigative Journalism Network («Глобальная сеть журналистов-расследователей») из США;

Nodibinājums «Helpdesk Media Foundation» («Медиа-фонд «Служба поддержки») из Латвии. Это проект медиаменеджера и бывшего главы «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика.

«Служба поддержки» была создана Красильщиком в мае 2022 года для помощи людям, «пострадавшим от действий российских властей». В октябре Роскомнадзор заблокировал сайт проекта. В июне этого года Красильщик был приговорен к восьми годам колонии за распространение фейков о российской армии. С июля прошлого года он находится в розыске. Журналист комментируя приговор, заявлял, что в происходящем «нет логики и смысла».

Объединение «Настоящая Россия» было основано писателем Борисом Акуниным, артистом Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым (признан иноагентом). В марте Минюст внес ее в список иноагентов. «Настоящая Россия» выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины, заявили в ведомстве. Сайт организации заблокирован.

В «Глобальную сеть журналистов-расследователей» входит издание Bellingcat (также признана иноагентом и нежелательной).

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Из перечня следует, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Русской Америки за демократию в России» 24 ноября, «Настоящей России» — 7 декабря, «Глобальной сети журналистов-расследователей» — 5 декабря, а «Службы поддержки» — 11 декабря.

На данный момент в списке нежелательных значатся 128 НПО.