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Суд отменил приговор экс-депутату, осужденному за взятку в ₽3,25 млрд

ВС отменил приговор экс-депутату Белоусову, осужденному на 10 лет за взятки
Верховный суд отменил и направил на пересмотр заочный приговор экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Он был осужден на десять лет колонии за взятку в размере 3,25 млрд руб. Свою вину он не признавал
Вадим Белоусов
Вадим Белоусов (Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС)

Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадиму Белоусову, осужденному на десять лет колонии за взятку, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Приговор отменен, дело отправили на новое рассмотрение [в Мосгорсуд]», — говорится в сообщении.

Московский городской суд в августе 2022 года приговорил Белоусова к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в размере 3,25 млрд руб. Суд также оштрафовал депутата на 500 млн руб. и лишил его ордена «За заслуги перед Отечеством». Наказание депутату было назначено заочно из-за его неявки на оглашение приговора.

Депутата Белоусова приговорили к 10 годам лишения свободы, а он не пришел
Общество
Вадим Белоусов

Белоусов в 2017 году стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в составе преступной группы, в которую входил также экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. По версии следствия, Белоусов, Юревич и их сообщники с 2010 по 2014 год получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство при распределении госзаказов на обслуживание дорог. На момент выдвижения обвинения экс-губернатор уехал из России и впоследствии был объявлен в международный розыск.

Следствие полагает, что Белоусов от имени губернатора связывался с бизнесменами, занятыми в дорожном строительстве, предлагая им выгодные условия заключения госконтрактов в обмен на 20% от всех денежных средств, проступающих на подконтрольные счета организаций. Деньги передавались депутату и экс-губернатору через доверенных лиц.

В декабре 2018 года Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Как заявлял парламентарий, комментируя дело против него, ему вменяют, что он «ратовал за хорошие дороги» в Челябинской области. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги Челябинской области», — говорил он в марте 2019 года.

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В том же месяце Ленинский суд Екатеринбурга отказался заключать депутата под стражу, поместив его под подписку о невыезде. Свою вину он не признал. В августе 2020 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, после этого дело было передано в Московский городской суд.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
взятка суд депутат заочный арест
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