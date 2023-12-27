Кремль увидел ущерб странам ЕС в новом пакете помощи Украине

FT ранее сообщила, что ЕС может выделить Украине до €20 млрд. Песков отметил, что в ЕС и так есть противоречия по поводу поддержки Киева, а выделение дополнительных средств вредит экономике блока

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Выделяемые Украине деньги европейских налогоплательщиков не смогут изменить ситуацию на поле боя, а значительная часть этих средств разворовывается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, комментируя данные Financial Times (FT) о том, что ЕС рассматривает возможность выделения Украине до €20 млрд за счет взятия средств в долг, Песков заявил: «Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег. Тем более что эти деньги выделяются не на созидание, а на войну и на поддержку режима, который неизвестно с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит. И европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции. Они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается».

По его словам, постепенно это доходит и до налогоплательщиков. Песков отметил, что эти деньги не могут поменять ход военной операции и что они выделяются в ущерб экономикам стран ЕС. «Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, которые и так переживают нелегкие времена, в ущерб промышленности стран в Евросоюзе и в ущерб будущего стран Евросоюза», — заключил он.

По данным источников FT, страны ЕС возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом объединения, что позволит Еврокомиссии (ЕК) занять на рынках капиталов необходимую Киеву сумму. Подобную схему уже использовали во время пандемии коронавируса, чтобы предоставить странам ЕС до €100 млрд.

Использование такого варианта не потребует одобрения со стороны всех стран — членов Евросоюза в отличие от того плана, который не поддерживает Венгрия. В данном случае участие примут страны с высокими кредитными рейтингами. В некоторых из них, например Германии и Нидерландах, потребуется получить одобрение парламентов для предоставления гарантий.

В числе недостатков плана источники FT назвали то, что он не будет подразумевать выделение грантов. Как еще один запасной вариант рассматривается предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов — по аналогичной схеме в этом году она получила €18 млрд.

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Собеседники газеты отметили, что приоритетным вариантом для ЕС остается согласование финансирования в размере €50 млрд. По их словам, в том или ином виде Брюссель пообещал предоставить Киеву помощь не позднее марта.

По данным FT, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

Венгрия в середине декабря повторно заблокировала выделение Украине €50 млрд. Будапешт указывал, что готов снять вето, если ЕС разморозит средства его поддержки (около €30 млрд), которые были заблокированы из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством.

Президент Владимир Путин в октябре отмечал, что «украинская экономика без внешней подпитки существовать» не сможет, а если Запад перестанет поддерживать страну, то она продержится только неделю. По его словам, украинский бюджет «внешне» сбалансирован, «макроэкономические показатели более-менее выравнены», но все это благодаря «ежемесячным многомиллиардным вливаниям».

Глава МВФ Кристалина Георгиева в середине декабря говорила, что без финансовой помощи со стороны западных государств Украина, при ее нынешнем дефиците бюджета продержится «пару месяцев», после чего будет вынуждена «вернуться к дестабилизирующей политике».