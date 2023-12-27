Си Цзиньпин представил «альтернативную западному капитализму» систему

Концепция Си подразумевает «гармоничное сосуществование человека и природы, идущее по пути мирного развития». Как отмечает Bloomberg, связывая свой проект с наследием Мао Цзэдуна, Си позиционирует себя как его продолжателя

Си Цзиньпин (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на торжественном мероприятии по случаю 130-летия Мао Цзэдуна, представил концепцию «китайской модернизации», разработанной им как альтернатива капиталистической модели Запада, передает Bloomberg.

Концепцию он описал как «дело, переданное от ветеранов-революционеров, включая Мао Цзэдуна», которое теперь станет «торжественной исторической ответственностью сегодняшних китайских коммунистов».

Главная задача нации и правящей Коммунистической партии Китая — «сделать Китай более сильной страной и омолодить китайскую нацию на всех фронтах, проводя модернизацию», — отметил Си.

По данным Bloomberg, свою концепцию китайский лидер неоднократно продвигал на различных мероприятиях, называя ее альтернативой системам, используемым США и их союзниками. Связывая свой собственный проект с наследием Мао, Си позиционирует себя как продолжателя «основателя нового Китая», отмечает агентство.

Официальная газета компартии Китая People's Daily описывает «китайскую модернизацию» как содержащую уникальные особенности, в том числе приносящую пользу и процветание огромному населению. «Модернизация гармоничной и духовной цивилизации, модернизация с гармоничным сосуществованием человека и природы, идущая по пути мирного развития», — говорится в описании.

Власти Китая ранее неоднократно выступали за построение многополярного мира. В июне прошлого года Си Цзиньпин заявил, что гегемония отдельных государств и противостояние военных блоков приводит не к безопасности в мире, а к войнам и конфликтам. По его словам, украинский кризис дал миру тревожный сигнал: расширение военных блоков и попытка обеспечить безопасность одних государств за счет других ведет к «дилемме безопасности» (ситуация, при которой обеспечение своей безопасности одними государствами рассматривается в качестве угрозы другими).

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Охрана окружающей среды в последние годы являются приоритетами Китая. Си Цзиньпин в 2021 году пообещал, что страна выйдет на пик по выбросам CO2 до 2030 года, а к 2060 году достигнет углеродной нейтральности. Правительство также анонсировало сокращение вредных выбросов, отказ от угля в пользу газа и другие меры. КНР сейчас производит более четверти мировых выбросов парниковых газов.

В феврале в КНР опубликовали концепцию инициативы глобальной безопасности, в которой перечислили шесть принципов внешней политики страны. В документе также упомянуто 20 приоритетов сотрудничества. Инициатива направлена на устранение международных противоречий и предупреждение вооруженных конфликтов, а также на улучшение управления в сфере глобальной безопасности.

Шесть принципов безопасности составляют:

приверженность видению общей и устойчивой безопасности;

приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран;

приверженность соблюдению целей и принципов Устава ООН;

приверженность серьезному отношению к законным интересам безопасности всех стран;

приверженность мирному разрешению разногласий между странами через диалог и консультации;

приверженность обеспечению безопасности в традиционных и нетрадиционных сферах.

Среди 20 приоритетов сотрудничества упоминаются активное участие в формулировании «новой мировой повестки дня», выполнение резолюций ООН и содействие политическому урегулированию международных проблем.

Напряженные отношения у Китая остаются с США. Китайские власти неоднократно обвиняли Вашингтон в провокациях в Желтом море, а также во вмешательстве во внутренние дела, в частности в ситуацию на Тайване. Экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета Китая Ван Цзайси заявил, что напряженность между Китаем и Тайванем может перерасти в полноценный военный конфликт, если кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивной партии (ДПП) победит на выборах президента. ДПП выступает за независимость Тайваня и сближение с США.