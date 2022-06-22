Си Цзиньпин выступил за мир без гегемонии и противостояния военных блоков

Гегемония отдельных государств и противостояние военных блоков ведет к войнам и конфликтам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин

Си Цзиньпин (Фото: Noel Celis / Getty Images)

Исторические примеры ХХ века показывают, что гегемония отдельных государств и противостояние военных блоков приводит не к безопасности в мире, а к войнам и конфликтам, заявил на церемонии открытия форума БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин. Полный текст его выступления опубликовало агентство «Синьхуа».

«История показывает, что гегемония, блоковая политика, противостояние стран из разных лагерей не принесут мира и безопасности, а приведут только к войне и конфликтам», — сказал он.

По его словам, украинский кризис дал миру тревожный сигнал: расширение военных блоков и попытка обеспечить безопасность одних государств за счет других ведет к «дилемме безопасности» (ситуация, при которой обеспечение нацбезопасности одними государствами рассматривается в качестве угрозы другими).

«Мир — это общее дело человечества, за которое должны бороться и которое должны поддерживать все стороны. Только когда все дорожат и сохраняют мир, и только когда все помнят горькие уроки войны, может быть надежда на мир. Перед лицом неспокойного мира мы не должны забывать об изначальном замысле Устава ООН и помнить о миссии сохранения мира», — сказал Си Цзиньпин.

Россия с 24 февраля ведет специальную военную операцию на Украине. До этого, в конце прошлого года, Москва предложила США и НАТО проект гарантий безопасности для России. Он включал в себя требование к альянсу исключить вступление бывших советских республик в НАТО и размещение военных баз на постсоветском пространстве и взаимное сокращение вооружений. В начале 2022 года состоялись переговоры России, США и НАТО на эту тему, однако они не привели ни к каким результатам.

Китай несколько раз высказывался в поддержку требований России о нерасширении НАТО. После начала российской спецоперации Пекин не стал присоединяться к западным санкциям против Москвы и выступил за мирное урегулирование ситуации на Украине.