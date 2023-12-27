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Война санкций ,  
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Правительство продлило запрет на вывоз иностранного оборудования

Правительство на два года продлило запрет на вывоз иностранного оборудования
Сюжет
Война санкций
Запрет на вывоз некоторых товаров и оборудования продлен еще на два года. Всего в утвержденном правительством перечне более 200 наименований, среди них технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования, в том числе иностранного производства, продлевается еще на два года — до конца 2025 года. Соответствующее постановление от 23 декабря размещено на сайте правительства.

«Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла», — говорится в постановлении.

Подчеркивается, что вывоз такого оборудования запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документом предусматривается, что экспортные ограничения не будут распространяться на образцы медицинских изделий, ранее ввезенных в Россию для госрегистрации. Запрет также не будет действовать в отношении холодильного оборудования, отдельных видов насосов и ряда категорий судов.

Смягчаются ограничения на вывоз товаров системообразующими организациями и их «дочками». Решение об экспорте товаров этими компаниями будет принимать правительство на основании предложений профильных министерств и ведомств.

Путин продлил на 2023 год запрет на вывоз иностранного оборудования
Политика
Фото:Andreas Rentz / Getty Images

Перечень товаров и оборудования, которые временно запрещены к вывозу из страны, были определены правительством в марте 2022 года. Всего в списке более 200 наименований. Это в том числе технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты, панели и др. Исключение было сделано для стран — партнеров по Евразийскому экономическому союзу, а также Абхазии и Южной Осетии.

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Запрет вывоза не распространяется на товары российского происхождения, подтвержденные соответствующим сертификатом.

В Минэкономразвития поясняли, что запрет необходим, «чтобы под разными предлогами (ремонт, техническое обслуживание) эта продукция не вывозилась и продолжала использоваться в ключевых секторах экономики — транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии, разработка недр, промышленность». «Эти меры являются логичным ответом на введенные против России [санкции] и направлены на обеспечение бесперебойной работы ключевых отраслей экономики», — говорил в марте прошлого года представитель министерства.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
запрет санкции правительство оборудование товары экспорт
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