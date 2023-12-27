FT оценила риск, что Макрон «сядет в машину» и передаст власть Ле Пен

Победа Марин Ле Пен на выборах 2027 года стала бы кошмаром для Эмманюэля Макрона, пишет FT. Союзники действующего президента считают разговоры о будущем неуместными и преждевременными

Марин Ле Пен (Фото: Sam Tarling / Getty Images)

Победа лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на следующих выборах выглядит весьма вероятной для многих во Франции, пишет Financial Times. Издание напоминает, что в 2022 году на выборах в парламент политическая сила получила беспрецедентное число мест в парламенте — 89. В прежнем созыве она имела только восемь мандатов.

В начале статьи газета описывает сценарий, при котором весной 2027 года после выборов главы государства Ле Пен и Эмманюэль Макрон выходят из Елисейского дворца, на ступенях которого расстелили красную дорожку. Под звуки оркестра Ле Пен провожает Макрона к черному седану, они пожимают друг другу руки, Макрон садится в машину и уезжает, а Ле Пен становится новым президентом.

Сенатор Франсуа Патриа в разговоре с FT назвала передачу власти Ле Пен кошмаром для Макрона. По мнению Патриа, Макрон осознает, что «все будут осуждать его, заявив, что он не только ничего не сделал, но и привел Марин Ле Пен к власти». «Хотя он и не говорит об этом открыто, он видит свою цель в том, чтобы это предотвратить», — считает сенатор.

В статье говорится, что Макрону становится сложнее управлять страной и он «больше не может навязывать свою законодательную программу». В качестве примера трудностей, с которыми сталкивается президент, газета приводит иммиграционную реформу. Правительство потратило месяцы на разработку плана, но в начале декабря рассмотрение законопроекта провалилось в парламенте: левые назвали его слишком жестким, а правые — слишком либеральным. После этого Макрон согласился внести изменения; пересмотренная версия документа «настолько сильно отклонилась вправо», что ее решила поддержать Ле Пен, «почувствовав, что может навредить Макрону и расколоть его центристский альянс». В итоге сенат, а затем и Национальное собрание, одобрили законопроект.

Матье Галлард, аналитик Ipsos, считает, что Макрон мог «совершить сдвиг вправо», чтобы доказать, что его инициативы не блокирует парламент. «Но какой ценой?» — сказал он.

Союзники Макрона считают разговоры о том, что произойдет после окончания его президентского срока, преждевременными и неуместными, отмечая, что он намерен работать «до последних 15 минут» своего срока. По словам неназванного члена правительства, Макрон одержим тем, чтобы годы его пребывания у власти «привели к полезным и глубоким изменениям, которые отвечают интересам общества». «Популистам, подобным Марин Ле Пен, играет на руку бездействие и неэффективность правительства, поэтому он убежден, что все будет зависеть от нашей способности двигаться вперед с помощью смелых реформ», — сказал собеседник.

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В марте опрос Ifop показал, что если бы выборы в законодательные органы Франции состоялись в ближайшие дни, то за партии, поддерживающие Макрона, проголосовали бы 22% избирателей, тогда как за партию Ле Пен отдали бы свой голос 26%.