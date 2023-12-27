В кабмине поддержали предложение удвоить число звонков для осужденных

Минюст в апреле предложил увеличить число телефонных разговоров для заключенных с шести до 12 и дать обвиняемым в СИЗО возможность дополнительного свидания с детьми до 14 лет. Правкомиссия поддержала поправки

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение увеличить количество телефонных разговоров для осужденных к лишению свободы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст проекта, который в ближайшее время внесут в Госдуму, и на источник в комиссии.

Проект в марте разработал Минюст. В соответствии со ст. 92 Уголовно-исполнительного кодекса, сейчас при отсутствии технических возможностей администрация исправительного учреждения может ограничить число телефонных разговоров до шести в год, разговор должен длиться не более 15 минут. Минюст предлагает увеличить количество звонков вдвое — до 12.

Ведомство также предлагало дать подозреваемым и обвиняемым в СИЗО право на дополнительное свидание с детьми в возрасте до 14 лет. Сейчас им разрешено не более двух свиданий в месяц продолжительностью до трех часов каждое.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов считает, что предложения Минюста не могут полностью обеспечить гарантии прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Он отметил, что у женщин есть безусловное право на дополнительное свидание, а у мужчин — только с оговоркой, что заключенный является единственным родителем; это «создает определенный дисбаланс прав по половому признаку», сказал юрист газете. К тому же право на дополнительное свидание с несовершеннолетними детьми будет зависеть от решения руководства СИЗО, что может привести к злоупотреблениям.

Член СПЧ Ева Меркачева также отметила, что «без воли следователя такового свидания не будет».

Меркачева в начале декабря на встрече с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на трудности, с которыми сталкиваются женщины, отбывающие сроки в колониях, с маленькими детьми. Она попросила помиловать матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, осужденных за ненасильственные преступления. В Кремле отметили, что сперва нужно «обсудить детали, выработать позицию», а затем предпринимать конкретные шаги. Глава СПЧ Валерий Фадеев допустил, что в 2024 году возможна амнистия для некоторых категорий заключенных.