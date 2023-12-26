Кулеба заявил, что вето Венгрии не помешает ЕС выделить Украине €50 млрд

Дмитрий Кулеба (Фото: Florian Gaertner / Global Look Press)

Евросоюз в любом случае примет решение о выделении €50 млрд Украине, даже несмотря на вето Венгрии. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, 26 стран ЕС отложили решение о выделении средств на внеочередном саммите только чтобы дать Венгрии месяц на переговоры, но если в итоге результата не будет, то деньги все равно выделят.

«Они [страны ЕС] не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения «минус один», — отметил он (цитата по «Европейской правде»).

Ранее, 15 декабря, Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи в €50 млрд Украине. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что к этому вопросу в Еврокомиссии в 2024 году после соответствующей подготовки.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что согласие на выделение средств дали 26 стран ЕС — все, кроме Венгрии, однако без нее принять решение невозможно. Он допустил, что достичь соглашения по этому вопросу удастся в январе.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан отмечал, что у ЕК есть «план Б» на случай вето Венгрии. Financial Times писала, что для финансирования Киева могут привлечь внебюджетные источники.

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Венгрия и ранее накладывала вето на эту помощь Украине. Условием его снятия Будапешт называл разморозку ЕС средств поддержки Будапешта (около €30 млрд). После этого Евросоюз принял решение выделить стране более €10 млрд.