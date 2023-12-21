Глава финского ЦБ предложил путь обхода вето Венгрии на помощь Украине

В стабилизационном фонде ЕС есть €80 млрд, и ввиду того, что Венгрия блокирует выделение Украине €50 млрд, использование средств из фонда могло бы стать «планом Б», рассказал глава финского ЦБ Олли Рен

Олли Рен (Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / Global Look Press)

ЕС может направить Украине помощь из малоиспользуемого стабилизационного фонда (European Stability Mechanism, ESM), в котором есть €80 млрд, с таким предложением выступил глава Центробанка Финляндии Олли Рен, передает Bloomberg.

«У нас нет непосредственной потребности в ESM на финансовых рынках, но у нас есть глубокая срочность, экзистенциальная срочность на Украине. Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы», — сказал Рен.

Фонд создавался в 2012-м под руководством финского ЦБ для выделения кредитов проблемным странам еврозоны, Рен тогда был комиссаром ЕС по экономическим вопросам. Сейчас использование фонда может быть «планом Б» для Киева, считает глава Центробанка Финляндии.

Он отметил, что это особенно важно в контексте того, что Будапешт выступает против выделения помощи Киеву на €50 млрд. «Остальные 26 стран-членов ЕС должны быстро собраться с силами и подготовить «план Б» без согласия Венгрии, которая, похоже, идет своим путем», — подчеркнул Рен.

Также он допустил, что Запад мог бы использовать замороженные активы ЦБ России — это €260 млрд. В какой форме, он не уточнил.

Сейчас в ЕС идет обсуждение реформы ESM, благодаря которой помощь могли бы получить обанкротившиеся банки. Против нее выступает Италия, опасаясь, что реформа вызовет реструктуризацию ее огромного государственного долга (€2,4 трлн).

Bloomberg отмечает, что Киев рискует остаться без денежных потоков с обоих берегов Атлантики. В США конгресс не согласовал выделение помощи Украине, которую запрашивал президент Джо Байден (речь шла о сумме более чем в $60 млрд или свыше €55 млрд). В ЕС также отложено рассмотрение вопроса о выделении €50 млрд на четыре года, против этого выступила Венгрия.

Будапешт указывал, что готов снять вето если ЕС разморозит средства его поддержки (около €30 млрд), которые были заблокированы из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством. Союз пока решил выделить Венгрии чуть более €10 млрд, поскольку там пришли к выводу, что страна выполнила условия Хартии основных прав ЕС, касающиеся независимости судебной системы, и может получить часть средств.

Россия негативно оценивает западную поддержку Украины. Москва считает, что такая помощь демонстрирует, что доноры Киева также вовлечены в конфликт.