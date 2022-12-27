Власти Украины заявили об обмене телами погибших с Россией

Украинская сторона получила 42 тела погибших военнослужащих

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Украина получила от российской стороны 42 тела погибших военнослужащих. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство реинтеграции Украины.

«Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то что процесс переговоров сложен и продолжителен, стараемся его ускорять. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех», — приводятся в сообщении слова украинского уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко.

Министерство отмечает, что с момента назначения Котенко Киеву удалось вернуть тела 869 погибших.

Российская сторона сообщения об обмене пока не комментировала. РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

14 декабря власти Украины сообщили, что в результате обмена пленными были возвращены 64 военнослужащих ВСУ и тела четырех погибших. Также в ходе обмена был освобожден гражданин США Суеди Мурекези, которого в ДНР обвиняли в «разжигании межнациональной розни» и участии в протестах в Херсоне.

Минобороны России сообщало об обмене пленными 6 декабря. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории вернули 60 российских военнослужащих, которым в плену «грозила смертельная опасность», заявляли в ведомстве.