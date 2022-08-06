В ДНР предъявили обвинение гражданину США за разжигание розни
В Донецкой Народной Республике (ДНР) предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни гражданину США руандского происхождения Суеди Мурекези. Об этом сообщил его адвокат Сергей Литвишко в беседе с Донецким агентством новостей (ДАН).
«Да, обвинение предъявлено гражданину США Суеди Мурекези, который участвовал в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне. Ему инкриминируют разжигание межнациональной розни», — сказал собеседник агентства.
Адвокат отметил, что его подзащитный якобы случайно оказывался в эпицентре событий. «Как он рассказывает, в первый раз вышел из дома, подошел к митингу, постоял несколько минут и ушел. В другой раз вышел за продуктами в магазин», — объяснил правозащитник.
Суеди Мурекези — американский гражданин, арестованный в Херсоне в июне 2022 года. В 1994 году вместе с семьей переехал в США на фоне геноцида руандийских тутси. Проживал в штате Миннесота, несколько лет назад поселился в Херсоне. Как заявляет его адвокат, несмотря на свое военное прошлое в США, на территории Донбасса в военных действиях Мурекези не участвовал, а в Херсоне подрабатывал в ночных клубах.
С начала российской военной операции на Украине в ДНР уже несколько раз заявляли о задержании иностранцев, которых в числе прочего обвиняли в наемничестве. Так, в начале июня суд в ДНР приговорил к смертной казни двоих британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Все они обжаловали приговор. Глава ДНР Денис Пушилин пояснял, что, «если суд признает соответствующей меру наказания, приговор, тогда их дела будут переданы непосредственно в исполнительную службу для реализации приговора».
Российское Минобороны в июле оценило численность наемников из-за рубежа на Украине примерно в 2,7 тыс. человек. Всего с начала боевых действий, утверждали российские военные в страну прибыли 7,1 тыс. наемников. Данные Киева, что на его стороне в боях принимают участие около 20 тыс. иностранцев, Минобороны России объявило ложным.