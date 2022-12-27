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Путин наградил богатейшего ректора России орденом

Путин наградил ректора Литвиненко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Указ о награждении ректора Санкт-Петербургского государственного горного университета президент Владимир Путин подписал еще в октябре 2020 года. Сегодня Путин лично вручил награду Литвиненко
Владимир Литвиненко
Владимир Литвиненко (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Указ о награждении Литвиненко Путин подписал еще в октябре 2020 года — «за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

У Литвиненко есть и другие ордена: в 1998 году он был награжден орденом Почета, а в 2003 и 2010 году — орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.

Доктор технических наук, профессор Владимир Литвиненко возглавляет Санкт-Петербургский горный университет с июня 1994 года. Одновременно он является главным редактором рецензируемого научного журнала «Записки Горного института». В 1987 году Литвиненко защитил кандидатскую диссертацию, в 1992 году — докторскую. Действительный член Международной академии наук высшей школы, академик РАЕН, РАГН, МАНЭБ.

В 1997 году в Горном университете защитил диссертацию Владимир Путин, ее тема — «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений», научным руководителем президента был профессор Владимир Федосеев. Литвиненко в тот момент как ректор возглавлял ученый совет университета. В 2000, 2004 и 2012 году Литвиненко возглавлял отделение предвыборного штаба Путина в Санкт-Петербурге.

Помимо академической карьеры, Литвиненко владеет долей в производителе удобрений «ФосАгро». В мае 2019 года ему принадлежали почти 21% акций, это был второй по размеру пакет акций после доли семьи Гурьевых, основных бенефициаров компании. В апреле 2021 года из-за роста цен на акции «ФосАгро» Литвиненко впервые вошел в глобальный список Forbes с состоянием $1,5 млрд. В мае Литвиненко передал почти весь пакет своих акций жене — 20,6%. Его собственная доля уменьшилась до 0,39%. В рейтинге Forbes богатейших людей России за 2021 год Литвиненко занял 87-ю строчку с оценкой состояния в $1,5 млрд — он, таким образом, является самым богатым ректором России.

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Помимо ордена «За заслуги перед Отечеством», Литвиненко — лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники за «Геологический атлас России», лауреат правительства Российской Федерации 2008 года в области науки и техники «За разработку и внедрение экологически безопасных комбинированных технологий добычи и комплексной переработки руд, обеспечивающих ввод в эксплуатацию и освоение уникального Яковлевского месторождения богатых железных руд».

В июне 2001 года за вклад в развитие минерально-сырьевого комплекса России Фондом общественного признания Литвиненко награжден орденом Андрея Первозванного.

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политик, президент России

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