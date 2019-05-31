Самый богатый ректор в России увеличил свою долю в «ФосАгро» до 21%

Самый богатый ректор в России увеличил свою долю в «ФосАгро» до 21%

Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в одном из крупнейших производителей удобрений на основе фосфатов «ФосАгро» до 20,98%. Об этом сообщается на сайте компании.

«[«ФосАгро»] проинформирован акционерами Игорем Антошиным и Владимиром Литвиненко об изменении на 1,64% своих долей в уставном капитале компании», — говорится в сообщении.

Так, Литвиненко купил 1,64% акций компании, в то время как бывший член совета директоров Игорь Антошин сократил размер своего пакета акций до 4,51%.

Стоимость пакета в 1,64% «ФосАгро» составляет около 5,2 млрд руб. Теперь в свободном обращении находится 26,03% акций компании, компания Adorabella Limited владеет 24,85% акций, Chlodwig Enterprises Limited — 18,81%, Владимир Литвиненко — 20,98%, жена основного бенефициара группы «ФосАгро» Андрея Гурьева Евгения — 4,82% и Игорь Антошин — 4,51%.