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Глава СПЧ заявил об отсутствии принуждения «брать автомат» в колониях

СПЧ неизвестно о случаях, когда осужденных принуждают отправляться на Украину, — они идут туда добровольно, отметил глава Валерий Фадеев. Ранее сенаторы заявляли о работе над проектом, регулирующим участие осужденных в СВО
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Совет по правам человека не поступали жалобы о давлении на осужденных с целью отправки их в зону боевых действий, рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

«По принуждению — ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно», — сказал Фадеев.

Ранее проект Gulagu.Net сообщил о том, что в одной из колоний Калужской области на осужденных, которые отказались отправиться в зону боевых действий, оказывалось давление. Власти Калужской области отметили, что проверят информацию. Спустя сутки омбудсмен в Калужской области Юрий Зельников посетил исправительную колонию строгого режима ИК-4 и заявил, что информация о пытках из-за отказа ехать в зону спецоперации «оказалась фейком». Сайт Gulagu.Net заблокирован Роскомнадзором на основании решения Мосгорсуда.

В конце сентября телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео, на котором человек, похожий на Евгения Пригожина, вербует заключенных для отправки на Украину. Тогда в «Конкорде» заявили, что мужчина действительно «чудовищно похож» на бизнесмена.

18 сентября шесть членов СПЧ направили генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой уточнить, действительно ли заключенных отправляют участвовать в боевых действиях на Украину, и если да, то на каком основании. Они напомнили, что освободить заключенного до отбытия срока можно лишь по трем основаниям: помилование указом президента, амнистия и решение суда об УДО. Позднее правозащитникам пришел ответ от ФСИН, в котором также были перечислены три основания для освобождения осужденного.

В октябре сенатор Ольга Ковитиди сообщила о работе над законопроектом об участии осужденных в боевых действиях. Соавтором инициативы, по ее словам, выступил сенатор Андрей Клишас. Законопроект предполагает, что если осужденный «проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга <...> и тем самым докажет свое исправление», то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, указывала Ковитиди. Ранее с аналогичным предложением о регламентации участия заключенных выступил также парламент Башкирии.

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