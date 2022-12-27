Глава СПЧ заявил об отсутствии принуждения «брать автомат» в колониях
В Совет по правам человека не поступали жалобы о давлении на осужденных с целью отправки их в зону боевых действий, рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.
«По принуждению — ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно», — сказал Фадеев.
Ранее проект Gulagu.Net сообщил о том, что в одной из колоний Калужской области на осужденных, которые отказались отправиться в зону боевых действий, оказывалось давление. Власти Калужской области отметили, что проверят информацию. Спустя сутки омбудсмен в Калужской области Юрий Зельников посетил исправительную колонию строгого режима ИК-4 и заявил, что информация о пытках из-за отказа ехать в зону спецоперации «оказалась фейком». Сайт Gulagu.Net заблокирован Роскомнадзором на основании решения Мосгорсуда.
В конце сентября телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео, на котором человек, похожий на Евгения Пригожина, вербует заключенных для отправки на Украину. Тогда в «Конкорде» заявили, что мужчина действительно «чудовищно похож» на бизнесмена.
18 сентября шесть членов СПЧ направили генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой уточнить, действительно ли заключенных отправляют участвовать в боевых действиях на Украину, и если да, то на каком основании. Они напомнили, что освободить заключенного до отбытия срока можно лишь по трем основаниям: помилование указом президента, амнистия и решение суда об УДО. Позднее правозащитникам пришел ответ от ФСИН, в котором также были перечислены три основания для освобождения осужденного.
В октябре сенатор Ольга Ковитиди сообщила о работе над законопроектом об участии осужденных в боевых действиях. Соавтором инициативы, по ее словам, выступил сенатор Андрей Клишас. Законопроект предполагает, что если осужденный «проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга <...> и тем самым докажет свое исправление», то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, указывала Ковитиди. Ранее с аналогичным предложением о регламентации участия заключенных выступил также парламент Башкирии.