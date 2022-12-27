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Белоусов заявил, что не видит смысла создавать мобилизационную экономику

Андрей Белоусов: в мобилизационной экономике нет смысла, нужно мобилизационное общество
Мобилизационная экономика не существует отдельно от мобилизационного общества, считает первый вице-премьер Анлрей Белоусов. Создавать ее в России сейчас нет смысла, есть другие рычаги, чтобы решать актуальные задачи, считает он
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мобилизационной экономики как таковой не существует, мобилизационным должно быть общество, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Об этом он сказал в интервью на телеканале «Россия 24». Трансляция доступна на странице телеканала во «ВКонтакте». Белоусова спросили, возможно ли выполнение задач, которые поставил президент перед правительством, без мобилизационной экономики.

«Мобилизационной экономики не существует. Есть понятие мобилизационного общества. Мобилизационная экономика — это часть понятия «мобилизационное общество», — сказал Белоусов. В качестве примера такого рода экономики он привел 30-е года XX века в России

Мобилизационная экономика, хотя и другого типа, была создана в Израиле, считает Белоусов. «Это всегда военизированная история, это всегда отказ от личных интересов перед государственными <...>. Думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас в таком плане смысла никакого нет, просто не получится это сделать. Но у нас есть достаточно большое количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставили президент и сама жизнь», — сказал первый вице-премьер, уточнив, что имеет в виду не только правительство, но и региональные власти.

Долгосрочная повестка правительства, по словам Белоусова, предполагает создание «самых благоприятных условий» для инвесторов, решение задач технологической повестки, которые не сводятся только к технологическому суверенитету страны, проведение поддерживающей социальной политики, направленной на снижение бедности и поддержку потребительского спроса, организацию транспортно-логистических коридоров и поддержку экспорта. Также, по его словам, правительство будет поддерживать «несколько десятков точечных проектов». «Это программа примерно до 30-го года. Если ситуация радикально не изменится», — отметил он.

В середине июня Белоусов называл переход к мобилизационной экономике одним из сценариев трансформации российской экономики, хотя и наименее вероятным. По его словам, такой путь означал бы «страдания миллионов людей». Наиболее вероятным он считал сценарий ситуационного реагирования. Для нас он очень привычный: какие-то проблемы нарастают, мы понимаем на горизонте двух-трех-пяти лет, что «что-то идет не так», и мы вот в этом «что-то не так» начинаем что-то менять», — описывал его Белоусов.

Летом правительство предложило принять закон, который разрешает кабмину принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики, чтобы оперативно удовлетворять потребности армии и других воинских формирований. Как говорилось в пояснительной записке, такая «краткосрочная повышенная потребность» возникает при проведении контртеррористических и других операций за пределами России, в том числе спецоперации на Украине. Также документ разрешил правительству расконсервировать «мобилизационные мощности и объекты», разбронировать материальные ценности госрезерва, устанавливать особый режим труда в организациях, в том числе привлекать сотрудников к сверхурочной работе, изменять условия госконтрактов в пользу единственного поставщика. Если кабинет прибегнет к одному из решений, юридические лица не смогут отказаться от контрактов по госзакупкам, в частности от оборонных заказов. Документ был принят парламентом и подписан президентом в середине июля.

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При обсуждении проекта документа в Госдуме вице-премьер Юрий Борисов говорил, что инициатива не подразумевает перехода экономики на «военные рельсы» и касается в основном ключевых исполнителей гособоронзаказа.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко за день до одобрения закона Советом Федерации говорила, что российская экономика не должна быть мобилизационной. «Должен быть разумный баланс. Где-то время требует государственного усиления, а где-то, наоборот, большей свободы», — говорила она. Матвиенко также обращала внимание на то, что понятие «мобилизационная экономика» не прописано ни в Конституции, ни в других законах России. «Что касается в полном понимании этого смысла мобилизационной экономики, мне кажется, что это не нужно. Нужны какие-то эксклюзивные дополнительные меры по поддержке нашего оборонно-промышленного комплекса, по поддержке нашей специальной военной операции. Вот в таких сферах это возможно и нужно», — говорила Матвиенко.

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