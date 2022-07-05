Борисов исключил перевод всей экономики на нужды армии
Законопроект об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками и органами контртеррористических и других операций за рубежом не подразумевает перехода всех мощностей экономики на военные нужды, заверил вице-премьер Юрий Борисов, передает «РИА Новости».
Поправки в первую очередь направлены на более эффективное выполнение гособоронзаказа и касаются в первую очередь его основных исполнителей, пояснил замглавы правительства.
Он отметил, что инициатива особенно важна «именно сейчас, когда страны коллективного Запада наращивают военное присутствие на границе с Россией, усиливают санкционное давление и наращивают поставки оружия Украине». Поправки поспособствуют «скорейшему достижению всех целей специальной военной операции, поставленных президентом Российской Федерации», уверен Борисов.
Госдума во вторник приняла законопроект в первом чтении.
Документ 30 июня внесло в нижнюю палату правительство. Оно предложило разрешить ему принимать решение о введении специальных мер в сфере экономики, чтобы оперативно удовлетворять потребности армии и других воинских формирований в вооружении и технике.
В частности, предлагается разрешить правительству принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики и порядке их финансирования и материально-технического обеспечения и устанавливать особый режим труда в отдельных организациях, так что их сотрудников можно будет привлекать к сверхурочной работе «за пределами установленной продолжительности рабочего дня».
Борисов отметил, что такая сверхурочная работа будет оплачиваться дополнительно в соответствии с трудовым законодательством и не будет носить массовый характер. Мера «позволит ликвидировать дефицит отдельных специалистов в ряде организаций ОПК для выполнения контрактов», пояснил замглавы правительства. Он отметил, что в Трудовой кодекс предлагается внести изменения, которые наделят кабмин полномочиями по установлению особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях.
Если правительство решит ввести спецмеры, юридические лица будут «не вправе отказываться от заключения <...> договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций».
Законопроект также предусматривает закупку необходимой продукции у единственного поставщика, если потребуется сократить сроки заключения госконтрактов и контрактов по гособоронзаказу.
«Краткосрочная повышенная потребность» в таких мерах возникает при проведении контртеррористических и других операций за пределами России, в частности спецоперации на Украине, указали авторы инициативы.