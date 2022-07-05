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Борисов исключил перевод всей экономики на нужды армии

Законопроект, позволяющий кабмину вводить спецмеры в сфере экономики во время операций за рубежом, коснется основных исполнителей гособоронзаказа, пояснил вице-премьер Юрий Борисов. Госдума одобрила инициативу в первом чтении
Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Законопроект об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками и органами контртеррористических и других операций за рубежом не подразумевает перехода всех мощностей экономики на военные нужды, заверил вице-премьер Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

Поправки в первую очередь направлены на более эффективное выполнение гособоронзаказа и касаются в первую очередь его основных исполнителей, пояснил замглавы правительства.

Он отметил, что инициатива особенно важна «именно сейчас, когда страны коллективного Запада наращивают военное присутствие на границе с Россией, усиливают санкционное давление и наращивают поставки оружия Украине». Поправки поспособствуют «скорейшему достижению всех целей специальной военной операции, поставленных президентом Российской Федерации», уверен Борисов.

Госдума во вторник приняла законопроект в первом чтении.

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Документ 30 июня внесло в нижнюю палату правительство. Оно предложило разрешить ему принимать решение о введении специальных мер в сфере экономики, чтобы оперативно удовлетворять потребности армии и других воинских формирований в вооружении и технике.

В частности, предлагается разрешить правительству принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики и порядке их финансирования и материально-технического обеспечения и устанавливать особый режим труда в отдельных организациях, так что их сотрудников можно будет привлекать к сверхурочной работе «за пределами установленной продолжительности рабочего дня».

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Борисов отметил, что такая сверхурочная работа будет оплачиваться дополнительно в соответствии с трудовым законодательством и не будет носить массовый характер. Мера «позволит ликвидировать дефицит отдельных специалистов в ряде организаций ОПК для выполнения контрактов», пояснил замглавы правительства. Он отметил, что в Трудовой кодекс предлагается внести изменения, которые наделят кабмин полномочиями по установлению особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях.

Кабмин предложил спецмеры для экономики во время операций за рубежом
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Фото:РИА Новости

Если правительство решит ввести спецмеры, юридические лица будут «не вправе отказываться от заключения <...> договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций».

Законопроект также предусматривает закупку необходимой продукции у единственного поставщика, если потребуется сократить сроки заключения госконтрактов и контрактов по гособоронзаказу.

«Краткосрочная повышенная потребность» в таких мерах возникает при проведении контртеррористических и других операций за пределами России, в частности спецоперации на Украине, указали авторы инициативы.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Юрий Борисов Военная операция на Украине Госдума
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