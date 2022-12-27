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Военного приговорили к 1,7 года за отказ от участия в боях на Украине

На Камчатке приговорили военного к 1,7 года за отказ от участия в боях на Украине
Военнослужащий «осознавал объявленную мобилизацию» и отказался от убытия в зону спецоперации, не желая принимать участие в боевых действиях. Его приговорили к отбытию срока в колонии-поселении, он подал апелляцию
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Камчатского военнослужащего Алексея Бреусова приговорили к году и восьми месяцам заключения в колонии-поселении за отказ от участия в боевых действиях на Украине, об этом сообщили «Кам 24» в 35-м военном гарнизонном суде. Карточка дела размещена на сайте суда.

В сообщении суда сказано, что Бреусов в начале октября, «осознавая объявленную в РФ мобилизацию» и не желая участвовать в военных действиях, отказался от этого, «то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО». По данным суда, он отказался от участия в боевых действиях, находясь в военно-следственном отделе Следственного комитета по Петропавловск-Камчатскому гарнизону. Своим отказом, указала пресс-служба, он нарушил устав внутренней службы и дисциплинарный устав вооруженных сил.

Дело против Бреусова завели по статье об отказе от участия в военных или боевых действиях (ч. 2.1 ст. 332 УК), предельная мера наказания — лишение свободы на срок до трех лет. Военнослужащий подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

РБК направил запрос в 35-й военный гарнизонный суд, Военную прокуратуру Петропавловск-Камчатского гарнизона.

В конце октября в России завели первое уголовное дело о неисполнении приказа в военное время, сообщил правозащитник Павел Чиков. Дело было возбуждено против военнослужащего-контрактника по аналогичной статье (ч. 2.1 ст. 332 УК). Следствие выяснило, что тот «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым отказался от участия в боевых действиях».

Эта статья появилась в Уголовном кодексе 24 сентября. Тогда президент Владимир Путин также одобрил поправки, ужесточающие наказание за самовольное оставление части (ст. 337 УК — от пяти до десяти лет лишения свободы), неисполнение подчиненным приказа начальника в военное время (ст. 332 УК — от двух до десяти лет). В УК также появились статьи о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1, от трех до десяти лет лишения свободы при отсутствии признаков госизмены) и мародерстве (ст. 356.1, до 15 лет), а призванные на военные сборы запасники стали нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

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