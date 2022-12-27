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Четвертый министр за два месяца покинул кабмин Японии из-за скандала

Министр по делам реконструкции Японии Кэнъя Акиба ушел в отставку
Японский министр по делам реконструкции подал в отставку после финансовых обвинений, он заявил о «неправильном понимании фактов». С октября должностей лишились еще три министра из-за скандалов
Кэнъя Акиба
Кэнъя Акиба (Фото: Issei Kato / Reuters)

Министр по делам реконструкции Японии Кэнъя Акиба ушел в отставку в связи с обвинениями в финансовых нарушениях, об этом заявил сам чиновник, пишет Reuters Japan. Его прошение одобрил японский премьер Фумио Кисида.

«Я не намерен тормозить обсуждение бюджета и законопроектов», — пояснил Акиба, подчеркнув при этом, что против него были опубликованы материалы, «основанные на неправильном понимании фактов».

Министра обвиняли в том, что возглавляемые им политические организации в течение девяти лет (в 2011–2020 годах) перевели супруге и матери Акибы ¥14 млн ($105,3 тыс.) для «аренды офиса». Родственники министра эти доходы не задекларировали. Другой претензией к Акибе стали данные о том, что он самостоятельно оплатил работу своих секретарей во время избирательной компании в прошлом году на общую сумму около ¥200 тыс. (порядка $1,4 тыс.), тогда как их деятельность оплачивается государством, а действия министра нарушают закон о выборах на государственные должности.

Должности также лишилась парламентский вице-министр МВД Мио Сугита из-за высказываний о сексуальных меньшинствах. В частности, в 2018 года она призвала правительство не оказывать поддержку парам ЛГБТ, потому как они не являются «продуктивными» из-за неспособности зачать ребенка.

Акиба стал четвертым министром, покинувшим японское правительство с октября. Ранее в отставку ушли министр по возрождению экономики Дайширо Ямагива (из-за подозрений в связях с Церковью объединения, считающейся близкой к секте), министр юстиции Ясухиро Ханаши (после обвинений в легкомысленном отношении к смертной казни из-за фразы, в которой заявил, что человек на его должности появляется в новостях, только «когда утром ставит печать на документах о казни») и министр внутренних дел и коммуникаций Минору Терада (из-за скандала с финансированием и нарушений закона о контроле за политическими фондами).

В нарушениях обвиняли и самого премьера Японии: издание Sukan Bushun писало, что Кисида в ходе прошлогодней предвыборной кампании недобросовестно заполнил чеки на общую сумму ¥1,5 млн: на них отсутствовали имя и фамилия получателя, а также назначение платежа. Прежний состав правительства Кисида распустил в августе в полном составе. Kyodo сообщало, что премьер решился на этот шаг для повышения общественного доверия.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Япония отставка Фумио Кисида
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