Иероглиф «сражение» стал символом 2022 года в Японии

В прошлом году символом года в Японии стал иероглиф «кин» (золото) — в честь рекордного количества золотых медалей на ОИ. Выбор символа «сражение» в 2022-м Kyodo связывает с мировыми конфликтами и эпидемией COVID-19

Иероглиф «икуса» после церемонии написания (Фото: kotoshinokanji / Twitter)

Иероглиф «икуса» (сражение, битва) стал символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности, передает Kyodo.

Церемония написания иероглифа прошла в буддийском «Храме чистой воды» в Киото. Настоятель храма монах Сэйхан Мори начертал символ на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см. В числе причин для выбора этого иероглифа Kyodo называет, в частности, коронавирус и конфликт на Украине.

Символ года выбирается по итогам народного голосования, которое проводят с 1995 года.

В опросе приняли участие 220 тыс. человек. На втором месте по популярности был иероглиф «ан», который в зависимости от употребления означает «дешевый» или «безопасный». На третьем месте — иероглиф, читающийся как «гаку» или «раку», обозначающий «легкий, веселый».

В 2021 году символом года стал иероглиф «кин» — «золото». Его выбрали в честь рекордного количества золотых медалей, завоеванных японскими спортсменами на летних Олимпийских играх в Токио.

В 2020-м символом года стал иероглиф «митсу», что означает «тесный» или «плотный». Он символизировал ограничения, связанные с коронавирусом.





Слово года традиционно выбирают также в редакциях словарей. Так, в этом году составители британского словаря Уэбстера выбрали словом года понятие «газлайтинг» (gaslighting), которое означает психологические манипуляции, при которых подвергаемый им человек начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия реальности. В прошлом году издатели словаря назвали словом года «вакцину» (vaccine).