Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Местные жители подожгли лагерь сирийских беженцев в Ливане Общество, 07:24 Трамп призвал республиканцев в сенате дальше оспаривать итоги выборов Политика, 06:54 Кинолог рассказал об опасности праздничных блюд для собак Общество, 06:27 В Иллинойсе в боулинг-клубе расстреляли двоих подростков Общество, 06:24 На вещевом рынке в Волгограде произошел пожар Общество, 06:00 Сотрудники МЧС нашли более 10 тыс. боеприпасов в Нагорном Карабахе Политика, 05:53 В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры Общество, 05:24 Трамп счел картинные меры в США опаснее самого COVID-19 Общество, 05:21 В США сообщили о возможных махинациях с получением вакцины от COVID Общество, 05:05 В США трехлетний ребенок перенес инсульт из-за COVID-19 Общество, 04:49 В Иране из-за схода лавины погибли восемь человек Общество, 04:17 Ученые заявили о способе получить «мгновенный иммунитет» к COVID Общество, 04:07 Вильфанд пообещал «нескучную» погоду в новогоднюю ночь Общество, 03:33 «Британский штамм» коронавируса выявили в Канаде Общество, 03:03
Выборы президента США ,  
0 

Трамп призвал республиканцев в сенате дальше оспаривать итоги выборов

Трамп потребовал от сенаторов-республиканцев оспаривать результаты президентских выборов и бороться за его победу. Конгресс США должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков 6 января
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Сенаторам от Республиканской партии в США нужно продолжать борьбу за пост президента и оспаривать результаты выборов. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп в Twitter.

«Настало время сенаторам-республиканцам выступить и бороться за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили», — написал Трамп.

Он отметил, что доказательства фальсификаций на прошедших 3 ноября выборах неопровержимы. В качестве примеров Трамп привел вбросы бюллетеней, повторное голосование, учет голосов умерших американцев, фальшивые подписи в отправленных по почте бюллетенях.

«Суды плохие, ФБР и система «правосудия» не справились со своей задачей, а избирательная система США похожа на систему страны третьего мира», — добавил действующий президент. Он также отметил отсутствие свободной прессы, «лживые СМИ» и крупные ИТ-компании, которые диктуют свою политику в Сети.

Трамп назвал Байдена «фейковым президентом»
Политика
<p>Дональд Трамп</p>

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их выиграл кандидат от демократов Джо Байден. По подсчетам CNN, он получил 306 голосов выборщиков, а Трамп — 232. Для победы было достаточно набрать 270 голосов.

Трамп признать результаты выборов отказался. Он неоднократно называл прошедшее голосование «большим мошенничеством». По мнению республиканца, в ходе выборов было допущено множество нарушений. В частности, Трамп выступал против подсчета голосов, которые пришли по почте, после дня выборов, а также заявлял о победе Байдена именно в коррумпированных штатах.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Команда Трампа не раз пыталась оспорить результаты голосования в ключевых штатах в суде. В ряде из них пересчитали полученные бюллетени, однако на победу Байдена это не повлияло.

Результаты голосования коллегии выборщиков 6 января должен утвердить конгресс США. Инаугурация президента пройдет 20 января.

Авторы
Михаил Котляр, Виктория Полякова
Дональд Трамп выборы США Республиканская партия сенат
Материалы по теме
Трамп допустил причастность ФБР и Минюста США к вмешательству в выборы
Политика
Штаб Трампа вновь потребовал пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании
Политика
Выборщики избрали Байдена президентом США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter