Трамп призвал республиканцев в сенате дальше оспаривать итоги выборов

Трамп потребовал от сенаторов-республиканцев оспаривать результаты президентских выборов и бороться за его победу. Конгресс США должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков 6 января

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Сенаторам от Республиканской партии в США нужно продолжать борьбу за пост президента и оспаривать результаты выборов. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп в Twitter.

«Настало время сенаторам-республиканцам выступить и бороться за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили», — написал Трамп.

Он отметил, что доказательства фальсификаций на прошедших 3 ноября выборах неопровержимы. В качестве примеров Трамп привел вбросы бюллетеней, повторное голосование, учет голосов умерших американцев, фальшивые подписи в отправленных по почте бюллетенях.

«Суды плохие, ФБР и система «правосудия» не справились со своей задачей, а избирательная система США похожа на систему страны третьего мира», — добавил действующий президент. Он также отметил отсутствие свободной прессы, «лживые СМИ» и крупные ИТ-компании, которые диктуют свою политику в Сети.