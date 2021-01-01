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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал Байдена «фейковым президентом»

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного лидера страны Джо Байдена «фейковым президентом». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Молодой военный, служивший в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши (выборы. — РБК) с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней были схожи с выборами в стране третьего мира. Фейковый президент!» — написал Трамп.

Администрация Twitter пометила высказывание Трампа ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

Это не первый случай, когда социальная сеть помечает посты Трампа в Twitter специальной меткой. Так, 4 ноября Twitter трижды за день пометил пост Трампа о прошедших в стране президентских выборах как «спорный контент». В частности, тогда глава государства написал, что штаб Байдена прилагает все усилия, чтобы как можно скорее обогнать его в Пенсильвании. В другом посте Трамп указывал, что его соперники пытаются «украсть» победу на выборах. В третьем посте Трамп написал, что он лидировал на выборах «во многих ключевых штатах», однако затем начал «волшебным образом» уступать лидерство Байдену.

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Джо Байден

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет итогов голосов продолжались на протяжении нескольких дней. 

15 декабря стало известно, что за Джо Байдена проголосовали выборщики во всех ключевых штатах страны, кроме Калифорнии (55 голосов). Как показали итоги голосования, во всех шести ключевых штатах (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Джорджия, Невада и Аризона), где Трамп наиболее яростно оспаривал результаты, выборщики отдали свои голоса за Джо Байдена, фактически отрезав президенту путь к отмене выборов.

Комментируя итоги голосования, Байден заявил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжает оспаривать результаты выборов в стране.

Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США 6 января. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2021 года.

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