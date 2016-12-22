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Рогозин не увидел ответа на главный вопрос в выводах о падении спутника
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Рогозин не увидел ответа на главный вопрос в выводах о падении спутника
Общество, 18:30
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Рогозин не увидел ответа на главный вопрос в выводах о падении спутника

Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал результаты расследования аварийной комиссии «Роскосмоса» относительно неудачного запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М».

«Результаты работы аварийной комиссии @roscosmos не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?» — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Вице-премьер добавил, что созданная коллегией ВПК (Рогозин курирует ВПК) специальная комиссия, которая занимается анализом эффективности реализуемой в «Роскосмосе» системы качества и надежности ракетно-космических комплексов, продолжает свою работу. «Ее выводы будут доложены руководству страны», — сказал Рогозин.

Ранее во вторник, 12 декабря, в Кремле, комментируя выводы комиссии, призвали найти ответственных за случившееся. «Если к аварии привели какие-то просчеты или какие-то неправильные действия, то, конечно, ответственность кто-то должен понести», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Роскосмос» назвал причину неудачного запуска с космодрома Восточный
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12 декабря аварийная комиссия «Роскосмоса» опубликовала отчет, из которого следует, что неудачный запуск 28 ноября ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М» случился из-за «скрытой проблемы в алгоритме разгонного блока «Фрегат», которая не проявлялась десятилетиями».

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«Союз-2.1б» должна была доставить на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2–1. Спустя какое-то время после запуска информация со спутника перестала поступать. Позднее стало ясно, что космический аппарат потерян.

Теги: Дмитрий Рогозин , падение спутника
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