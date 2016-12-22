ФИФА отреагировала на уход Мутко с поста главы РФС

В Международной федерации футбола (ФИФА) заявили, что вице-премьер Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС) в интересах грядущего чемпионата мира. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА, передает «Р-Спорт».

«ФИФА благодарит Мутко за этот ответственный шаг и за проделанную ранее работу по проведению чемпионата мира», — сказал собеседник агентства. В Международной федерации отметили, что решение Мутко не повлияет на организацию чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

«ФИФА, правительство России, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к чемпионату мира по футболу по плану», — сказали в пресс-службе ФИФА. В федерации отметили, что в ближайшие дни ее представители обсудят «со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом».

Виталий Мутко заявил о приостановке деятельности на посту президента РФС в понедельник, 25 декабря. По его словам, такое решение связано с планами подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) из-за его пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх, которое санкционировала комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, МОК обвинил российского вице-премьера в участии в «государственной допинговой программе».

Мутко сохраняет за собой пост куратора проведения ЧМ-2018. Исполнять обязанности главы Российского футбольного союза будет директор этой спортивной организации Александр Алаев. Мутко отметил, что также попросит президента Владимира Путина снять его с поста главы оргкомитета чемпионата мира по футболу. Он сказал, что хочет сконцентрироваться на «государственной работе».

В июле 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства в своем докладе о применении допинга на Олимпиаде в Сочи сообщила, что Министерство спорта России было замешено в манипуляциях с допинг-пробами. По данными комиссии, решение о подмене как минимум одной пробы принимал Мутко, который на тот момент занимал должность министра спорта.