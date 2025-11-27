 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Axios узнал о встрече, заложившей основу для переговоров по плану США

Axios: закрытая встреча команды Трампа стала основой для переговоров по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Ключевым моментом для старта новых переговоров по Украине стала закрытая встреча в Овальном кабинете, на которой Вэнс и Рубио представили план из 28 пунктов, пишет Axios. Именно тогда Трамп решил отправить в Киев Дрисколла

Основу для нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в Женеве, заложила закрытая встреча президента США Дональда Трампа с представителями его администрации, сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, встреча состоялась 18 ноября в Овальном кабинете, ее инициаторами выступили вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Вместе они представили американскому лидеру 28-пунктный мирный план и заявили, что разработанное соглашение «может привести к прорыву». «Это был не просто документ — это был документ, который теперь должен был запустить процесс», — рассказал источник Axios.

На закрытых переговорах присутствовали руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Последние, как ранее писал Axios, являются авторами первоначальной версии мирного плана. Именно на встрече в Овальном кабинете было решено направить в Киев министра армии США Дэна Дрисколла, чтобы он одновременно передал проект и объективно оценил состояние украинских войск и их мотивацию, рассказал источник.

Atlantic рассказал о причинах изменения подхода Трампа к урегулированию
Политика
Дональд Трамп, Дэниел Дрисколл и Пит Хегсет

Впоследствии в Женеве американская и украинская делегации сократили документ с 28 до 20 пунктов и согласовали 18 из них, пишет Axios. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что два других пункта не обсуждались публично, «поскольку это деликатные вопросы». По версии издания, эти вопросы, скорее всего, касаются «территориальных уступок Украины» и гарантий безопасности для нее.

О новом американском плане урегулирования на Украине из 28 пунктов стало известно на прошлой неделе. После переговоров в Женеве в Киеве заявили, что проект документа в прежнем виде, «в котором его все видели», «больше не существует». Трамп заявил, что первоначальная версия была «просто картой», в конечном итоге план свели к 22 положениям. Официально план мирного урегулирования нигде не публиковался.

Президент Владимир Путин допускал, что переданный российской стороне американский план из 28 пунктов может стать основой будущих договоренностей по Украине. При этом глава государства подчеркивал, что детали нужно перевести «на дипломатический язык», а после «садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи».

Читайте РБК в Telegram.

Милена Костерева
Дональд Трамп мирный план переговоры Украина Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
