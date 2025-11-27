Atlantic рассказал о причинах изменения подхода Трампа к урегулированию

Дональд Трамп, Дэниел Дрисколл и Пит Хегсет (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве 19 ноября сообщил, что предыдущие способы урегулировать конфликт на сработали и американский лидер Дональд Трамп хотел бы использовать новый подход, рассказал в статье The Atlantic журналист Саймон Шустер.

Беседа Дрисколла с дипломатами состоялась после его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Министр, как пишет издание, приехал с целью оценить готовность Украины пойти на уступки в мирном процессе. К тому моменту в публичном пространстве уже появился план США из 28 пунктов, который выдвигал к Киеву целый ряд требований.

Дипломаты потребовали от Дрисколла объяснить, почему Вашингтон так резко изменил свой курс. Ответ, по словам американского и европейского чиновников, заключался в том, что «другие способы прекращения конфликта не сработали», отмечает Шустер. Министр также заявил, что любые дальнейшие промедления «приведут к новым жертвам и потерям территории для Украины, и Трамп хотел бы использовать новый подход».

Материал дополняется