Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «потеряет территории», которые не утратила в ходе конфликта. Об этом он рассказал в интервью радио Fox News.
Ведущий Брайан Килмид заявил, что «похоже, Киеву придется отказаться от части территорий», на что Трамп ответил, что «они потеряют ее в ближайшее время, да».
«Весь Донбасс?», — уточнил журналист.
«Они теряют территорию», — ответил президент США.
Также он подтвердил, что следующий четверг станет дедлайном, к которому Киев должен рассмотреть новый мирный план для урегулирования конфликта. В этом году 27 ноября американцы отмечают День Благодарения.
О работе США над новым мирным планом писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. По информации NBC, в работе над документом также принял участие госсекретарь Джей Ди Вэнс Вэнс.
Прежде Трамп не высказывался о мирном предложении, опубликованном в СМИ. В Кремле заявили, что пока официально не получали от США подобных документов.
Материал дополняется.
