 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «потеряет территории», которые не утратила в ходе конфликта. Об этом он рассказал в интервью радио Fox News.

Ведущий Брайан Килмид заявил, что «похоже, Киеву придется отказаться от части территорий», на что Трамп ответил, что «они потеряют ее в ближайшее время, да».

«Весь Донбасс?», — уточнил журналист.

«Они теряют территорию», — ответил президент США.

Также он подтвердил, что следующий четверг станет дедлайном, к которому Киев должен рассмотреть новый мирный план для урегулирования конфликта. В этом году 27 ноября американцы отмечают День Благодарения.

О работе США над новым мирным планом писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. По информации NBC, в работе над документом также принял участие госсекретарь Джей Ди Вэнс Вэнс.

Прежде Трамп не высказывался о мирном предложении, опубликованном в СМИ. В Кремле заявили, что пока официально не получали от США подобных документов.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Военная операция на Украине Донбасс
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:44 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:44
Что такое технологический сбор и зачем он нужен России База знаний, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Экс-глава Reform UK в Уэльсе получил 10,5 лет за «пророссийские» взятки Политика, 19:52
Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC Спорт, 19:51
Саркози решил написать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме Политика, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Зеленский заявил, что план США нужно доработать Политика, 19:42
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 19:34
Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак» Спорт, 19:32
Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса Политика, 19:32
Степашин дал игрокам «Динамо» слово, что оставит Гусева в случае побед Спорт, 19:28
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Чемпионке Украины дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже Общество, 19:21
ВС признал законным наказание за вождение после употребления катинонов Общество, 19:08