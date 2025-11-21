Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «потеряет территории», которые не утратила в ходе конфликта. Об этом он рассказал в интервью радио Fox News.

Ведущий Брайан Килмид заявил, что «похоже, Киеву придется отказаться от части территорий», на что Трамп ответил, что «они потеряют ее в ближайшее время, да».

«Весь Донбасс?», — уточнил журналист.

«Они теряют территорию», — ответил президент США.

Также он подтвердил, что следующий четверг станет дедлайном, к которому Киев должен рассмотреть новый мирный план для урегулирования конфликта. В этом году 27 ноября американцы отмечают День Благодарения.

О работе США над новым мирным планом писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. По информации NBC, в работе над документом также принял участие госсекретарь Джей Ди Вэнс Вэнс.

Прежде Трамп не высказывался о мирном предложении, опубликованном в СМИ. В Кремле заявили, что пока официально не получали от США подобных документов.

Материал дополняется.